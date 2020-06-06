Başkan Erdoğan, Twitter üzerinden paylaştı: Çığır açacak eserlerin yükselişinin sevincini yaşıyoruz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden "Dünya Koronavirüs salgınının pençesinde kıvranırken biz her biri kendi alanında çığır açacak eserlerin yükselişinin sevincini yaşıyoruz." paylaşımında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden, Yusufeli Barajı 3 Milyonuncu Beton Dökümü, Bayburt Demirözü Sulaması, Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri ile Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım Hizmete Alma Töreni'ne canlı bağlantıyla katılmıştı. Erdoğan'dan konuya ilişkin paylaşım geldi.
Başkan Erdoğan paylaşımında, "Dünya Koronavirüs salgınının pençesinde kıvranırken biz her biri kendi alanında çığır açacak eserlerin yükselişinin sevincini yaşıyoruz." ifadelerine yer verdi.
- Başkan Erdoğan, Twitter üzerinden paylaştı: Çığır açacak eserlerin yükselişinin sevincini yaşıyoruz
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