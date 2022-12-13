Başkan Erdoğan Türkmenistan'ın Avaza kentine gitti
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 19.10'da özel uçak "TC-TUR" ile Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'ne katılmak üzere Türkmenistan'ın Avaza kentine gitti.
Başkan Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.
Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Avaza'ya gitti.
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