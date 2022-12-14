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14 Aralık 2022 Çarşamba 18:55:00 - Güncelleme:14 Aralık 2022 Çarşamba 18:55:00

Başkan Erdoğan, Türkmenistan ziyaretinin ardından yurda döndü

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'daki temaslarının ardından özel uçak "TC-TUR" ile saat 18.10'da yurda döndü.

Türkmenistan ziyaretini tamamlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 18.10'da Ankara'ya geldi.

Başkan Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer yetkililer karşıladı.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Ankara'ya geldi.

Etiketler : başkan erdoğan türkmenistan esenboğa havalimanı
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