VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşuyor
"Ne yapıyorsak, bu depremsellik gerçekliğini bilerek hareket etmek durumundayız"
İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 116. sayısını yayımladı
Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'den Türkiye açıklaması
Fidan: 3. Antalya Diplomasi Forumu'nun dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum
"Akla ve iradeye zarar veren her türlü bağımlılıkla mücadele edelim"
01 Mart 2024 Cuma 12:58:00 - Güncelleme:01 Mart 2024 Cuma 12:58:00

Başkan Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov ile görüştü

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'na katılan devlet ve hükümet başkanları ile görüşmelerine başladı.

Erdoğan, foruma katılan Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ile İsrail'in masum sivillere yönelik sistematik saldırıları ele alındı.

Erdoğan, Türkmenistan ile tüm alanlarda iki ülkeye de kazandıracak karşılıklı adımların artarak sürdürülmesi ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolar seviyesine ulaştırılması için gayretlerin artırılması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in gıda yardımı almak üzere bekleyen sivillere yönelik saldırısının kabul edilemez olduğunu, bölgeye gönderilen insani yardımları artırmak için Türkiye ve Türkmenistan'ın işbirliği yapabileceğini ifade etti.

Görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan arasında "Doğal Gaz Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Karşılıklı İşbirliği Mutabakat Zaptı", "Petrol ve Doğal Gaz Alanlarında İşbirliğine İlişkin Niyet Beyanı" ve "Türkmenistan Havayolları ile Türk Hava Kurumu Üniversitesi Arasında Mutabakat Muhtırası" imzalandı.

Görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkmenistan tarafından doğum günü vesilesiyle "Türkmen Halkının Fahri Aksakalı" unvanı tevcih edildi ve hediye kaftan sunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuğu Berdimuhamedov'a teşekkür etti.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da bulundu.

Etiketler : recep tayyip erdoğan türkmenistan gurbankulu berdimuhamedov
Orhan Baba'ya katılmıyormuş

Orhan Baba'ya katılmıyormuş
Simge ve Schiller'den konser sürprizi

Simge ve Schiller'den konser sürprizi
Nilperi Şahinkaya'nın Sezen Aksu'ya benzerliği şaşırttı

Nilperi Şahinkaya'nın Sezen Aksu'ya benzerliği şaşırttı
Baba oğulun hikayesi Türkiye'yi ağlatacak! Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu başlıyor

Baba oğulun hikayesi Türkiye'yi ağlatacak! Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu başlıyor
Güney'e yolculuk şarkısı

Güney'e yolculuk şarkısı
Taş Kağıt Makas'ın yayın günü böyle açıklandı!

Taş Kağıt Makas'ın yayın günü böyle açıklandı!
Kayakta ayak kaslarını yırttı

Kayakta ayak kaslarını yırttı
Gökhan Özen, Los Angeles'ta klip çekti

Gökhan Özen, Los Angeles'ta klip çekti
Nilsu Berfin Aktaş ile Blok3 lakaplı Hakan Aydın'ın aşkı belgelendi

Nilsu Berfin Aktaş ile Blok3 lakaplı Hakan Aydın'ın aşkı belgelendi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX