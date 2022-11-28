28 Kasım 2022 Pazartesi 16:16:00 - Güncelleme:28 Kasım 2022 Pazartesi 16:16:00
Başkan Erdoğan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov'u kabul etti
Kaynak: TRT Haber
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Başkan Erdoğan, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'u kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.
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