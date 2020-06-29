Başkan Erdoğan Türkmenistan Devlet Başkanı ile görüştü

Başkan Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirecek ve ilişkileri güçlendirecek adımlar ele alınmış, bölgesel meseleler değerlendirilmiştir" denildi.