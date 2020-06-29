29 Haziran 2020 Pazartesi 15:19:00 - Güncelleme:29 Haziran 2020 Pazartesi 15:27:00
Başkan Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı ile görüştü
Başkan Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirecek ve ilişkileri güçlendirecek adımlar ele alınmış, bölgesel meseleler değerlendirilmiştir" denildi.
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