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Başkan Erdoğan, Berdimuhammedov ile görüştü
30 Haziran 2023 Cuma 14:12:00 - Güncelleme:30 Haziran 2023 Cuma 14:12:00

Başkan Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ile görüştü

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov'la telefonda görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Görüşmede, liderler karşılıklı olarak bayramın İslam Alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Türkiye-Türkmenistan dostluğu ve bölgesel konular da telefon görüşmesinde ele alındı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan türkmenistan serdar berdimuhammedov
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