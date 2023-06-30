Başkan Erdoğan, Berdimuhammedov ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Görüşmede, liderler karşılıklı olarak bayramın İslam Alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Türkiye-Türkmenistan dostluğu ve bölgesel konular da telefon görüşmesinde ele alındı.