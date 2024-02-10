10 Şubat 2024 Cumartesi 18:02:00 - Güncelleme:10 Şubat 2024 Cumartesi 18:02:00
Başkan Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile telefonda görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile telefonda görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile telefonda görüştü
#SONDURUM Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile telefonda görüştü. pic.twitter.com/haeflYCe5j— 24 TV (@yirmidorttv) February 10, 2024
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