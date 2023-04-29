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29 Nisan 2023 Cumartesi 09:52:00 - Güncelleme:29 Nisan 2023 Cumartesi 09:52:00

Başkan Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'nı beraber inşa edeceğiz

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik mesajında, "Türkiye Yüzyılı'nı inşallah 'Güçlü Türkiye Güçlü Diaspora' şiarıyla beraber inşa edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışında yaşayan ve oy kullanacak vatandaşlar için sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

Yurt dışında yaşayan aziz vatandaşlarım, önceki iktidar sahipleri yıllarca sizleri görmezden geldi, sadece döviz ihtiyacı olduğunda sizi hatırladı. Biz ise her sıkıntınızda yanınızda olduk, pek çok sorununuzu çözdük, haklarınızı teslim ettik.

PEKİ BUNDAN SONRA NE YAPACAĞIZ?

TOKİ vasıtasıyla sizler için özel konut projeleri üreteceğiz. Aile ataşeliklerimizin ve gezici konsolosluk hizmetlerimizin sayısını arttıracağız. Yurt dışında yetişmiş nitelikli beyinlerin ülkemizde istihdam edilmelerini sağlayacağız. Parlamentoda sizlerin temsiline ağırlık verecek, taleplerinizin karşılanmasını temin edeceğiz.

Yurt dışı borçlanması yoluyla emekli olanlara yurt dışında tam zamanlı çalışma hakkı tanıyacağız. Mobil cihazların Türkiye'de kayıtsız kullanım sürelerini sizler için 180 güne çıkartacağız. Türkiye'ye getirdiğiniz araçların tekrar girişi için, yurt dışında kalma şartını 30 güne düşüreceğiz.

Askerlik yapanların ikili anlaşmalar çerçevesinde vatani görevlerinin Türkiye'de de tanınmasını sağlayacağız. Yurt dışında yaşayan 10 bin gencimizi her yıl ülkemize getireceğiz.

Ülkemizin dünyadaki temsilcisi olarak gördüğümüz siz kıymetli vatandaşlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Biriz, iriyiz, diriyiz. Sizlerle birlikte Türkiye'yiz. Türkiye Yüzyılı'nı inşallah "Güçlü Türkiye Güçlü Diaspora" şiarıyla beraber inşa edeceğiz. Bunun için, sizlerden sandıklara koşmanızı, 14 Mayıs'ta yine bir destan yazmanızı bekliyorum. Sen varsan Türkiye var.

Etiketler : recep tayyip erdoğan yurt dışı vatandaş oy
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