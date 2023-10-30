Başkan Erdoğan: Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Cumhuriyetimizin ikinci asrına girmiş bulunuyoruz
Başkan Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal'in hayallerini gerçekleştirmiş bir kadro olarak Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Cumhuriyetimizin ikinci asrına girmiş bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Gazi Mustafa Kemal'in hayallerini gerçekleştirmiş bir kadro olarak Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Cumhuriyetimizin ikinci asrına girmiş bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Gazi Mustafa Kemal'in hayallerini gerçekleştirmiş bir kadro olarak #TürkiyeYüzyılı vizyonuyla Cumhuriyetimizin ikinci asrına girmiş bulunuyoruz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 30, 2023
Cumhuriyetimizi daha nice yıllara çok daha güçlü, çok daha müreffeh, çok daha itibarlı bir şekilde taşıma azmindeyiz....
Gazi Mustafa Kemal'in hayallerini gerçekleştirmiş bir kadro olarak TürkiyeYüzyılı vizyonuyla Cumhuriyetimizin ikinci asrına girmiş bulunuyoruz.
Cumhuriyetimizi daha nice yıllara çok daha güçlü, çok daha müreffeh, çok daha itibarlı bir şekilde taşıma azmindeyiz.
Önümüzdeki dönemde en büyük hedefimiz, demokrasimizi darbe anayasası utancından kurtarıp Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşına yakışır sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya kavuşturmaktır.
Tarihi eşsiz zaferlerle dolu büyük bir milletin evlatları olarak Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmekte de kararlıyız.
Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını kutladığımız bu tarihî günde bir kez daha tüm dünyaya ilan ediyoruz:
"Türkiye Cumhuriyeti'nin mesut, muvaffak ve muzaffer olmasının" önüne hiçbir emperyalist güç geçemeyecektir.
Yeter ki biz bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya, kardeş olmaya, hep birlikte Türkiye olmaya devam edelim.
Yeter ki biz "tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" diyerek ifade ettiğimiz duruşumuzdan taviz vermeyelim.
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