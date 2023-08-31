Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz'un 101. yılı ve Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı dolaysıyla sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

Büyük Taarruz'un üzerinden 101 yıl, Cumhuriyetimizin kuruluşunun üzerinden 100 yıl geçtiği şu dönemde milletçe aynı hissiyatla, aynı azimle, aynı kararlılıkla Türkiye Yüzyılı vizyonu etrafında kenetlendik.... — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 31, 2023

Başkan Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde oldu:

Büyük Taarruz'un üzerinden 101 yıl, Cumhuriyetimizin kuruluşunun üzerinden 100 yıl geçtiği şu dönemde milletçe aynı hissiyatla, aynı azimle, aynı kararlılıkla Türkiye Yüzyılı vizyonu etrafında kenetlendik.

Acısıyla tatlısıyla bir asrı geride bırakarak aslında her biri diğerinin vârisi ve temsilcisi devletler silsilemizin son halkası Cumhuriyetimizin dayandığı köklerin derinliğini ve sağlamlığını ispatladık.

Ülkemizi terör örgütlerinin saldırılarıyla, küresel siyasi ve ekonomik güç aygıtlarının sinsi emelleriyle, birliğimize ve beraberliğimize yönelik nice tuzaklarla dize getirmek isteyenlere milletçe eyvallah etmedik.

Cumhuriyetimizin mayasını teşkil eden millî iradenin üstünlüğü ilkesine hep birlikte bağlı kalarak tüm oyunları bozduk, tüm senaryoları yırtıp attık.

Türkiye'yi tıpkı eskiden olduğu gibi yeniden kendi içine kapatmak; kısır çekişmelerin, anlamsız kavgaların, kimseye faydası olmayan tartışmaların içine çekmek için uğraşanlara rağmen bu başarıyı elde ettik.

Dünyayı okuyan, Türkiye'nin gerçek potansiyelini bilen, sahip olduklarının öneminin farkında bulunan milletimizle birlikte hedeflerimize adım adım ilerlemeyi sürdüreceğiz.

Dün "2023" demiştik, Allah'a şükür mahcup olmadık.

Eğitimiyle, sağlığıyla, güvenliğiyle, adaletiyle, ulaşımıyla, enerjisiyle, sanayisiyle, ticaretiyle, tarımıyla, sporuyla, sosyal destekleriyle Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yakışır bir altyapı kurduk.

Bugün "Türkiye Yüzyılı" diyoruz, inşallah yine mahcup olmayacağız.

Bölgesindeki tüm krizlerin çözüm adresi, mazlumların umudu, güvenliği ve refahı konusundaki tüm tehditleri bertaraf etmiş, sahip olduğu siyasi ve askerî gücünü dostlarıyla paylaşan Türkiye'nin yükselişi devam edecek.