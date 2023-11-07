Başkan Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Şehircilik Politikaları Çalıştayı'nın oturumuna katıldı
Kaynak: İHA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Şehircilik Politikaları Çalıştayı'nın son oturumuna katıldı.
Başkan Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Şehircilik Politikaları Çalıştayı'nın son oturumuna katıldı.
AK Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Genel Başkan Yardımcımız ve Çevre, Şehir ve Kültür Başkanımız @CK_Samsun tarafından düzenlenen Türkiye Yüzyılı Şehircilik Politikaları Çalıştayı'nın son oturumuna katıldı" ifadelerine yer verildi
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