VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'den Gazze işgali açıklaması: "İsrail'i bu konuda desteklemiyoruz"
Guterres'ten Gazze için insani ateşkes çağrısı
Bakan Bak, KKTC'de Spor Şurası'na katıldı
Neuer'den Icardi'ye övgü
Türkiye Kupası'nda kura çekimi yapıldı
Yolsuzlukla suçlanmıştı: Portekiz Başbakanı istifa etti
07 Kasım 2023 Salı 20:07:00 - Güncelleme:07 Kasım 2023 Salı 20:07:00

Başkan Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Şehircilik Politikaları Çalıştayı'nın oturumuna katıldı

Kaynak: İHA

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Şehircilik Politikaları Çalıştayı'nın son oturumuna katıldı.

Başkan Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Şehircilik Politikaları Çalıştayı'nın son oturumuna katıldı.

AK Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Genel Başkan Yardımcımız ve Çevre, Şehir ve Kültür Başkanımız @CK_Samsun tarafından düzenlenen Türkiye Yüzyılı Şehircilik Politikaları Çalıştayı'nın son oturumuna katıldı" ifadelerine yer verildi

Etiketler : Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı Şehircilik Politikaları
Aslıhan Güner: Filmde 100 yıl öncesine gittim

Aslıhan Güner: Filmde 100 yıl öncesine gittim
Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet coşkusu
Babadan 20 sene sonra mektup

Babadan 20 sene sonra mektup
Jan Asya'nın ilk bayramı

Jan Asya'nın ilk bayramı
Tolga Sarıtaş: Zeynep'siz alışveriş yapamıyorum

Tolga Sarıtaş: Zeynep'siz alışveriş yapamıyorum
Ameliyattan kurtuluş yok

Ameliyattan kurtuluş yok
Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet coşkusu
"Friends" dizisiyle tanınan oyuncu Matthew Perry hayatını kaybetti

"Friends" dizisiyle tanınan oyuncu Matthew Perry hayatını kaybetti
Harbiye ilk heyecan

Harbiye ilk heyecan

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX