Başkan Erdoğan: Türkiye yeniden dünyanın liderliğine talip
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "Türkiye yeniden dünyanın liderliğine talip devleti ve milletiyle yeni bir yükselişin içindedir" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "(Çocuklar) Sizlerden bizim bıraktığımız yerden teslim alacağınız bu kutlu bayrağı her alanda dünyanın zirvesine çıkartmanızı özellikle istiyorum." dedi.
Başkan Erdoğan, "Türkiye yeniden dünyanın liderliğine talip devleti ve insanlığın vicdanını, merhametini, umudunu kendinde toplayan milletiyle yeni bir yükselişin içindedir." diye konuştu.
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