Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "(Çocuklar) Sizlerden bizim bıraktığımız yerden teslim alacağınız bu kutlu bayrağı her alanda dünyanın zirvesine çıkartmanızı özellikle istiyorum." dedi.

Başkan Erdoğan, "Türkiye yeniden dünyanın liderliğine talip devleti ve insanlığın vicdanını, merhametini, umudunu kendinde toplayan milletiyle yeni bir yükselişin içindedir." diye konuştu.