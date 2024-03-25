"Türkiye sosyal devlet özelliği çok güçlü olan bir devlettir"

Başkan Erdoğan: Türkiye sosyal devlet özelliği çok güçlü olan bir devlettir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet koruması altındaki çocuklar ile bir araya geldiği iftar programında açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:



Devlet korumasında hayata hazırlanan binlerce çocuklarımız bulunuyor. Anne ve babasını kaybetmiş birisi olarak özlem duyduğumu ifade etmek isterim. Bizim kültürümüzde devlet hem anadır hem babadır. Sığınılacak yegane güvenli limandır.

Koruma altındaki çocuklarımız 85 milyon vatandaşımızın ortak evladıdır. Ebeveynlerini kaybetmiş çocuklara hemen sahip çıktık. Bakımlarını üstlendik. Korumaya muhtaç çocuklara bakan aile bireylerini destekliyoruz. Çocuğun aile ile büyümesinin mümkün olmadığı durumlarda da biz sahip çıkıyoruz.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan (@RTErdogan): Bizim kültürümüzde devlet hem anadır, hem babadır. Kimsesizlerin kimsesi olan devletimiz çeşitli sebeplerle anne ve babasından ayrı düşen çocuklarımızın sığınacağı yegâne güvenli limandır. pic.twitter.com/qO7pM6cfoc — 24 TV (@yirmidorttv) March 25, 2024

Yurt modeline son verdik bunun yerine çocuk evleri ve çocuk evleri sitesi modelini getirdik. 115 çocuk evleri sitesinde hayata hazırlanıyor. Ülke genelindeki 1185 çocuk evimiz var. 14 binin üzerindeki çocuğumuza ise koruma ve bakım hizmeti veriyoruz. Çocuklarımızın her biri devletin sorumluluğu altındadır. Doğum öncesinden başlayarak sağlıktan eğitime her ihtiyacı için gece gündüz çalışıyoruz.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan (@RTErdogan): Son dönemde ailelerimizin ortalama çocuk sayısı bir hayli düşmüş olsa da inşallah aldığımız tedbirlerle bunu da aşacağız. pic.twitter.com/R8ANbEqbqf — 24 TV (@yirmidorttv) March 25, 2024

Gözlerini dünyaya açan her evladımızın her anında yanında olacağımız bir sistem kurduk. İnsan yaratılmışların en şereflisidir. İnsanımıza yaptığımız her hizmeti bu anlayışla yapıyoruz. Türkiye sosyal devlet özelliği çok yüksek bir devlettir. Her birinizi iyi eğitimli olarak yetiştirmek bizim görevimizdir. Geleceğe umutla bakmanızı önemsiyoruz.