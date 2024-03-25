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25 Mart 2024 Pazartesi 20:10:00 - Güncelleme:25 Mart 2024 Pazartesi 20:10:00

Başkan Erdoğan: Türkiye sosyal devlet özelliği çok güçlü olan bir devlettir

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Devlet koruması altındaki çocuklar ile bir araya geldiği iftar programında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan,'Çocukların sağlığından eğitimine tüm masraflarını karşılamak için çalışıyoruz. Son dönemde ailelerimizin çocuk sayısında düşüş olsa da aldığımız tedbirlerle bunu da aşacağız. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet özelliği çok güçlü olan bir devlettir.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet koruması altındaki çocuklar ile bir araya geldiği iftar programında açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Devlet korumasında hayata hazırlanan binlerce çocuklarımız bulunuyor. Anne ve babasını kaybetmiş birisi olarak özlem duyduğumu ifade etmek isterim. Bizim kültürümüzde devlet hem anadır hem babadır. Sığınılacak yegane güvenli limandır.

Koruma altındaki çocuklarımız 85 milyon vatandaşımızın ortak evladıdır. Ebeveynlerini kaybetmiş çocuklara hemen sahip çıktık. Bakımlarını üstlendik. Korumaya muhtaç çocuklara bakan aile bireylerini destekliyoruz. Çocuğun aile ile büyümesinin mümkün olmadığı durumlarda da biz sahip çıkıyoruz.

Yurt modeline son verdik bunun yerine çocuk evleri ve çocuk evleri sitesi modelini getirdik. 115 çocuk evleri sitesinde hayata hazırlanıyor. Ülke genelindeki 1185 çocuk evimiz var. 14 binin üzerindeki çocuğumuza ise koruma ve bakım hizmeti veriyoruz. Çocuklarımızın her biri devletin sorumluluğu altındadır. Doğum öncesinden başlayarak sağlıktan eğitime her ihtiyacı için gece gündüz çalışıyoruz.

Gözlerini dünyaya açan her evladımızın her anında yanında olacağımız bir sistem kurduk. İnsan yaratılmışların en şereflisidir. İnsanımıza yaptığımız her hizmeti bu anlayışla yapıyoruz. Türkiye sosyal devlet özelliği çok yüksek bir devlettir. Her birinizi iyi eğitimli olarak yetiştirmek bizim görevimizdir. Geleceğe umutla bakmanızı önemsiyoruz.

Etiketler : Erdoğan çocuklar iftar programı
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