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07 Eylül 2022 Çarşamba 15:13:00 - Güncelleme:07 Eylül 2022 Çarşamba 15:31:00

Başkan Erdoğan, Türkiye-Bosna Hersek İş Forumu'nda konuştu

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad'da Türkiye-Sırbistan İş Forumu'na hitap etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad'da Türkiye-Sırbistan İş Forumu'na hitap etti.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

*Sırbistan ile ikili ticaretimiz günden güne gelişiyor. Bu sene 2.5 milyon dolar ticaret yaptık, önümüzdeki sene bu sayıyı ikiye katlamayı umuyorum.

Ekonomik ve ticari ilişkiler özellikle bu bölgede istikrar ve barış ortamına da katkı sağlıyor.

Ticaret hacmimiz geçen sene rekor kırarak 2 milyar dolara yaklaştı.

Bu sene 2.5 milyar doları zorluyoruz. İnşallah gelecek senelerde bu rakamı ikiye katlayarak ortak hedefimiz olan 5 milyar dolara ulaşacağız. Sırbistan'daki yatırımlarımızı son 10 yılda sıçrama yaparak 400 milyon dolara çıktı, Sırbistan'daki firmalarımız 1300'ü aştı. Sırbistan Halk Bankası sektörünün en önemli oyuncularından biri haline geldi.

'ÖNEMLİ BİR POTANSİYELİN OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ'

İşbirliğimizi geliştireceğimiz bir diğer önemli alan da müteahhitlik sektörüdür. 50 proje ile 847 milyon dolarlık iş hacmine sahipler. 48 tanesinin 2018 ve sonrasında hayata geçirildiğine özellikle dikkat çekmek istiyorum.

Türkiye ile Sırbistan arasında sağlık, enerji, dijitalleşme, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında da önemli bir potansiyelin olduğunu görüyoruz.

Salgın sürecinde tüm dünyada darbe alan Turizm sektörünün yeniden canlanması ekonomilere önemli katkı sağlıyor. Sırbistan'dan ülkemizi ziyaret edecek turist sayısının rekor kırarak ilk kez 300 binin üzerine çıkmasını bekliyoruz.

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