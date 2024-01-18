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Başkan Erdoğan: Türkiye havacılık alanında yükseliyor
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18 Ocak 2024 Perşembe 10:01:00 - Güncelleme:18 Ocak 2024 Perşembe 10:01:00

Başkan Erdoğan: Türkiye havacılık alanında yükseliyor

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan mesajında, "Havacılık alanında ülkemizin başarı çıtası giderek yükselmektedir. 2023 yılı rakamlarına göre Türk Hava Yolları ülkemiz ekonomisine 56 milyar dolarlık katkı yapmış yaklaşık 16 milyar dolarlık hizmet ihracatıyla bu alandaki liderliğini perçinlemiştir." dedi.

Başkan Erdoğan, Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.

Sözlerine Türk Hava Yolları yöneticilerini ve çalışanlarını selamlayarak başlayan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin havacılık alanındaki başarı çıtasının giderek yükseldiğini belirtti:

"Türk Hava Yolları yönetim zirvesinin başarılı geçmesini kurumumuz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Milletçe göğsümüzü kabartan başarılarla dolu bir yılı tamamlayıp daha büyük hedeflerle başladığınız 2024 yılında video mesaj yoluyla da olsa sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Türkiye yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda emin ve kararlı adımlarla geleceğe yürüyoruz. Havacılık alanında ülkemizin başarı çıtası giderek yükselmektedir. Türkiye'nin en değerli markası vasfına sahip olmanın yanı sıra, dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu da olan Türk Hava Yolları ülkemiz ekonomisine katkılarıyla da adından söz ettirmektedir. 2023 yılı rakamlarına göre Türk Hava Yolları ülkemiz ekonomisine 56 milyar dolarlık katkı yapmış yaklaşık 16 milyar dolarlık hizmet ihracatıyla bu alandaki liderliğini perçinlemiştir."

"350 UÇAKLIK SİPARİŞİNİZİ GELECEK VİZYONUMUZUN ANLAMLI BİR YANSIMASI OLARAK DEĞERLENDİRİYORUM"

Dünya turizminin parlayan yıldızı Antalya'nın da Türk Hava Yolları'nın güçlü kanatlarından payını aldığına dikkati çeken Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Türk Hava Yolları özelinde elde edilen Tüm bu başarıları takdirle karşılıyor, mimarları olarak gördüğüm siz kardeşlerimi gönülden tebrik ediyorum. Geçtiğimiz yılın son haftalarında duyurulan 350 uçaklık siparişinizi gelecek vizyonumuzun anlamlı bir yansıması olarak değerlendiriyorum. Bu düşüncelerle bayrağımızı göklerde daha yükseklerde dalgalandırmak için çalışan Türk Hava Yolları ailesini bir kez daha saygıyla selamlıyor, semalarınız açık olsun diyorum. Kalın sağlıcakla."

Etiketler : başkan erdoğan thy video mesaj
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