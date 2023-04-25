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25 Nisan 2023 Salı 22:07:00 - Güncelleme:25 Nisan 2023 Salı 22:07:00

Başkan Erdoğan: Türkiye artık gidenlerin geldiği bir ülke

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2018'de hayata geçirilen "Eve Dönüş Projeleri" kapsamında yabancı ülkelerde faaliyet gösteren 6 bin bilim insanını millete, memlekete geri kazandırdıklarını belirterek, "Beyin göçünü tersine çevirmeye devam edeceğiz. Çünkü Türkiye, artık gidenlerin geldiği bir ülke." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2018'de hayata geçirilen "Eve Dönüş Projeleri" kapsamında yabancı ülkelerde faaliyet gösteren 6 bin bilim insanını millete, memlekete geri kazandırdıklarını belirterek, "Beyin göçünü tersine çevirmeye devam edeceğiz. Çünkü Türkiye, artık gidenlerin geldiği bir ülke." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından tersine beyin göçüyle ilgili paylaşım yaptı.

Başkan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" etiketiyle yaptığı paylaşımında, "2018'de hayata geçirdiğimiz Eve Dönüş Projeleri kapsamında yabancı ülkelerde faaliyet gösteren 6 bin bilim insanımızı milletimize, memleketimize geri kazandırdık. Beyin göçünü tersine çevirmeye devam edeceğiz. Çünkü Türkiye, artık gidenlerin geldiği bir ülke." ifadelerine yer verdi.

Paylaşımda, ilköğrenimini Muş'ta tamamlayan ve yıllar sonra İngiltere'de ders vermeye başlayan bir bilim insanının, Erdoğan'ın yazdığı mektupla ülkeye geri dönüş hikayesinin anlatıldığı video da yer aldı.

Videoda, "Bu ülke birçok cevherini imkansızlıklar yüzünden kaybetti. Artık buna bir son verip yarım kalan hayallerimizi tamamlama zamanı. 2018 yılında hayata geçirdiğimiz Eve Dönüş Projeleri kapsamında yabancı ülkelerde faaliyet gösteren 6 bin bilim insanını milletimize geri kazandırdık. Bilim ve araştırmaya yapılan yatırımlar sayesinde Türkiye artık gidenlerin geldiği bir ülke." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : erdoğan türkiye eve dönüş projeleri
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