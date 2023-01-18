VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Albüm için yapımcı arıyor
Bedelli askerlik yerleri açıklandı
Başkan Erdoğan: Türk havacılık sektörü salgın dönemini başarıyla atlattı
Pınar Deniz'i yıkan ölüm
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Ankara merkezli 3 ildeki DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
Renault-Nissan hisse müzakerelerinde sona yaklaşılıyor
Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı
Zelenskiy: Putin bu savaştan bir çıkış yolu arıyor
İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı
Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem
Ankara'da bir otelin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı
İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli!
4 yaşındaki kız çocuğu sokak ortasında kaçırıldı! Kentte alarma geçildi
Türkiye ile ABD arasında büyük fırsat: Türk ihracat üssü kurulsun
Süreç resmen başladı! İsviçre de ‘Türkiye' dedi
Selçuk Bayraktar'dan Babacan'a gönderme: Ona sadece aziz milletimizin evlatları dokunabilir
AB'den İran hazırlığı: Tüm seçenekler masada!
ABD'den Rusya çıkışı: Müzakere masası mümkün değil!
Bu yıl başlıyor! Kamu kurumlarına 30 bin Togg alınacak
Doğa timleri iş başında
Kış meyvelerini tüketirken dikkat
İlgisiz kalan çocuk hırçınlaşıyor
Titreme hastalığı: tremor
18 Ocak 2023 Çarşamba 10:02:00 - Güncelleme:18 Ocak 2023 Çarşamba 10:02:00

Başkan Erdoğan: Türk havacılık sektörü salgın dönemini başarıyla atlattı

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Hava Yolları'mız vakitlice aldığı tedbirler ve salgın döneminde hayata geçirdiği yenilikçi uygulamalar sayesinde krizi en az hasarla atlatmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yönetici Zirvesi'ne video mesaj gönderen Erdoğan, zirvenin havacılık sektörü ve ülke için hayırlara vesile olmasını diledi.

Erdoğan, dünyanın son 3 yıldır koronavirüs salgınıyla başlayan, ardından bölgedeki sıcak çatışmalarla devam eden sancılı bir süreçten geçtiğini belirterek, bu süreçten en fazla olumsuz etkilenen sektörlerin başında havacılığın geldiğine işaret etti.

"Türkiye salgının sağlık boyutunu nasıl başarıyla yönetmişse hava ulaşımı ve taşımacılığı yönünde de aynı başarıyı yakalamıştır." ifadesini kullanan Erdoğan, THY'nin vakitlice aldığı tedbirler ve salgın döneminde hayata geçirdiği yenilikçi uygulamalar sayesinde krizi en az hasarla atlattığını bildirdi.

Erdoğan, 2021 yılının yaraların sarıldığı sene olarak kayıtlara geçtiğini, 2022 yılının havacılıkta rekorlar kırılan bir yıl olduğunu aktardı.

İstanbul ve Antalya başta olmak üzere ülkenin havalimanlarında gerçekleşen yolcu sayılarının bunu açıkça gösterdiğini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devletimizin kasasından 1 kuruş çıkmadan yapılan İstanbul Havalimanı, 2022 yılında da Avrupa Yolcu Trafiği sıralamasında ilk sırada yer aldı. Avrupa'nın en yoğun havalimanı olan İstanbul Havalimanı dünyanın en iyi havalimanı seçildi. Hemen her gün uluslararası basında ve sosyal medya mecralarında İstanbul Havalimanımızla ilgili göğsümüzü kabartan bir habere rastlıyoruz. Sadece İstanbul Havalimanı değil sayısını 26'dan alıp 57'ye yükselttiğimiz havalimanlarımızın her biri konforuyla teknolojisiyle mimarisiyle ve diğer imkanlarıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Daha 15-20 yıl öncesine kadar havacılık alanında kısıtlı varlığa sahip olan Türkiye, bugün bu sektörde parmakla gösterilen ülkeler arasında yer alıyor."

"ÜLKEMİZİN EN DEĞERLİ MARKASI OLDUNUZ"

Bu başarı hikayesinin yazılmasında bayrak taşıyıcısı THY ve yöneticilerinin çok önemli katkısının bulunduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hava yolunu halkın yolu haline getirdiğimiz son 20 yılda kanatlarınızı 5 kıtadaki 129 ülkeye genişleterek ülkemizin en değerli markası oldunuz. THY'yi dünyanın en değerli ilk 10 hava yolu arasına taşıyarak hepimize büyük bir gurur yaşattınız. İnsanımıza umut vermek yerine sürekli karamsarlık aşılayan felaket tellallarına aldırmadan azimle inançla samimiyetle çalışarak milletimizin pek çok hayalini gerçeğe dönüştürdünüz. Her birinizi emekleriniz ve gayretleriniz dolayısıyla tebrik ediyorum."

Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023'te THY'nin de 90. yaşının kutlanacağını anımsatan Erdoğan, "Bu iki önemli yıl dönümünü hakkıyla değerlendirmemiz için tempomuzu artırarak sürdürmemiz gerekiyor. Türkiye'yi ve Türk milletini dünyanın dört bir yanında temsil eden siz kardeşlerimden çalışmalarınızı bu hassasiyetle yürütmenizi bekliyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabin ve kokpit ekiplerinden teknisyenlere, satış ekiplerinden ofis çalışanlarına kadar tüm THY ailesine başarılar dileyerek, "Rekorlarla girdiğimiz 2023 senesini sizlerin de çabalarıyla inşallah yine rekorlarla tamamlayacağımızı ümit ediyorum. Rabb'im yar ve yardımcınız olsun." ifadelerini kullandı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan türk hava yolları video mesaj
Öznur Serçeler dil eğitimi alacak

Öznur Serçeler dil eğitimi alacak
Köpekli alışveriş

Köpekli alışveriş
Setleri çok özledim

Setleri çok özledim
Mert için Merve hataydı!

Mert için Merve hataydı!
Tiyatro buluşması

Tiyatro buluşması
Ustaları andı

Ustaları andı
Empati başarıyı getirdi

Empati başarıyı getirdi
Oyuncular bölüm başı ücretlerine zam yaptı! Kıvanç Tatlıtuğ kapıyı 'milyon'dan açtı

Oyuncular bölüm başı ücretlerine zam yaptı! Kıvanç Tatlıtuğ kapıyı 'milyon'dan açtı
Cansu Dere uçakta rahatsızlandı

Cansu Dere uçakta rahatsızlandı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX