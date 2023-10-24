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24 Ekim 2023 Salı 17:36:00 - Güncelleme:24 Ekim 2023 Salı 17:36:00

Başkan Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı başsavcılarını kabul etti

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ile Türk Devletleri Teşkilatı başsavcılarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ile Türk Devletleri Teşkilatı başsavcılarını kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

Etiketler : recep tayyip erdoğan bekir şahin türk devletleri teşkilatı başsavcı
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