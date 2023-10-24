24 Ekim 2023 Salı 17:36:00 - Güncelleme:24 Ekim 2023 Salı 17:36:00
Başkan Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı başsavcılarını kabul etti
Kaynak: AA
ABONE OL
Başkan Erdoğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ile Türk Devletleri Teşkilatı başsavcılarını kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ile Türk Devletleri Teşkilatı başsavcılarını kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.
- Gazze şeridinde askeri hareketlilik... İsrail karadan ve havadan vuruyor
- DSÖ, Gazze'deki personeli ile bağlantıyı kaybetti: "İnsani yardım talep ediyoruz"
- Başkan Erdoğan'dan asansör kazasında hayatını kaybeden öğrencinin ailesine başsağlığı
- BM, Gazze'de ateşkes tasarısını kabul etti
- BM'den İsrail'e iletişimin kesilmesi tepkisi
- "Gazze'de iletişimin kesilmesinin amacı katliamı gerçekleştirmektir"