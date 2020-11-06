Başkan Erdoğan: Tüm zorluklara rağmen başardık

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının 35'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve kurum personelinin katılımıyla Başkanlıkta tören düzenlendi.

Programın başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kuruluş yıldönümü nedeniyle gönderdiği mesaj okundu. Erdoğan mesajında, savunma sanayiini geliştirme gayretlerinin önünün hep, doğrudan veya dolaylı olarak bir şekilde kesildiğini belirterek, "Hükümete geldiğimizde savunma sanayiindeki dışa bağımlılığımızın artık milli güvenliğimizin ötesinde bekamızı tehdit edecek düzeye ulaştığını gördüğümüz için bu konunun üzerine adeta seferberlik ruhuyla gittik. Bugün Türkiye, küresel tedarikçilerin çıkardığı tüm zorluklara ve uyguladığı gizli- açık ambargolara rağmen, sınırları içinde terörle mücadele operasyonlarını rahatça yapabilmesini, sınırları dışında barış harekâtları yürütebilmesini, savunma sanayiinde bu dönemde elde ettiği ilerlemeye borçludur. Özellikle son 5- 6 yılda sürdürülen ve başarıyla bitirilen çalışmaların büyük katkısı olmuştur. Kahraman askerlerimiz sahada canları pahasına mücadele ederken, onlara vereceğimiz en büyük destek savunma sanayiimizi daha ileriye taşımak olacaktır" dedi.

Savunma sanayiinde daha planlı, daha sistematik ve orta- uzun vadeli hareket edilmesi gereken bir döneme girildiğini kaydeden Erdoğan, "Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nı, başkanlığa dönüştürüp, doğrudan Cumhurbaşkanlığı'na bağlamamızın sebebi işte budur. İnşallah savunma sektöründe Başkanlığımızın koordinasyonunda kurumlarımız arasındaki iş birliğini, uyumu, paylaşımı daha da geliştirerek, savunma sanayiindeki hedeflerimize en kısa sürede ulaşacağız" mesajını iletti.

'AKTÖRLER ARASINDA EŞGÜDÜM HAYATİ ÖNEME SAHİPTİR'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 35 yaşını kutlayan SSB'nin gençliğinin zirvesinde bulunduğunu belirtirken, Başkanlığa gerçekleştirdiği yerli ve milli projelerle başarılar ve ilklerle dolu nice yıllar diledi. Savunma alanında fikir ve tasarımdan üretime bütün aşamaların ekip çalışması olduğuna dikkat çeken Oktay, "Sanayi kolları, üniversiteler, serbest araştırmacılar ile özel sektör ve kamu kuruluşları, karşılıklı etkileşim içinde milli savunma sanayimizin vazgeçilmez unsurlarıdır. Savunma sanayiine katkı veren bu aktörler arasında sağlanan eşgüdüm; tam bağımsız savunma teknolojilerine sahip olmak açısından hayati öneme sahiptir. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığımız, 35 yıldır işte bu stratejik sorumluluğu üstlenmiş; belirlediği hedefler ve iş birliğini güçlendiren yapısı ile Türk savunma sanayiini yükseltmiştir" mesajını verdi.

'SAVUNMADA DIŞA BAĞIMLILIK ORANI YÜZDE 30'LARIN ALTINA İNMİŞTİR'

Oktay, özellikle son 18 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyon ve liderliğinde hayata geçen milli teknoloji hamlesinin, savunma sanayiinde sağlanan başarılarla sembolleştiğine işaret ederek şu bilgileri paylaştı: "Savunma sanayii alanında her zaman vurguladığımız bir husus var; kendi imkânlarımızla imal edebileceğimiz hiçbir ürünü dışarıdan satın almamak ve yerlilik- millilik oranlarımızı daima yükseğe taşımak. Sizlerin de gayretleriyle, emekleriyle savunma sanayii yerlilik oranında önemli ilerleme kaydettik. Savunma ürünlerinde yüzde 70 oranında dışa bağımlı haldeyken bugün bu oran yüzde otuzların altına inmiştir. Tüm kritik malzemelerde yüzde yüz kendimize yeter hale geldiğimiz güne kadar durmadan, yorulmadan çalışacağız. Milli savunma projesi sayımız 62'den 700'e yükselmiştir. Sadece son 5 yılda 350 yeni proje başlatılmıştır. Bu başarı da hepimizin. Sektörde faaliyet gösteren firma sayımız ise 56'dan 1500'e yükseldi, bu başarı da hepimizin. Üstelik dünyanın ilk 100 savunma şirketi listesinde 7 firmamız bulunuyor hamdolsun. Türk savunma sanayi firmalarının dünya pazarındaki payı ve gücü her geçen gün daha da artıyor. 2002 yılında 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatı 2019 yılı itibariyle üç milyar doları geçti."

'İHA, SİHA VE TİHA ÜRETİMİNDE DÜNYANIN İLK 3- 4 ÜLKESİ İÇİNDEYİZ'

Yerli savunma sanayiindeki bu atılımın ekonominin gelişimine de katkı sağladığına dikkat çeken Oktay, "Kara ve deniz savunma araçlarında dünyada kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke arasında yer alıyoruz. Yeterli mi? Hayır, yeni hedefimiz uçak gemileri, inşallah bunu da başaracağız. İHA, SİHA ve TİHA üretiminde ise dünyanın ilk 3-4 ülkesi içindeyiz. Yurt içinde gerçekleştirdiğimiz başarılı terör operasyonları ile Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı gibi sınır ötesi operasyonlarımızda, insansız hava araçlarımız başta olmak üzere milli savunma ürünlerimiz, kahraman ordumuzun gücüne güç katmıştır. Kendi savunma ihtiyaçlarımızı milli imkânlarla karşılamanın yanında dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarına cevap verebilen bir konumdayız. Bunun en güncel örneği, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki toprakları için yürüttüğü haklı mücadelede kullandığı İHA ve SİHA'larımızdır" diye konuştu.