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20 Nisan 2023 Perşembe 17:38:00 - Güncelleme:20 Nisan 2023 Perşembe 17:38:00

Başkan Erdoğan, Topkapı Sarayı'nda restorasyonu tamamlanan birimlerin açılışını yaptı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı'nda restorasyonu tamamlanan birimlerin açılışını yaptı.

Başkan Erdoğan, Topkapı Sarayı'nda restorasyonu tamamlanan Mukaddes Emanetler Dairesi, Fatih Köşkü, Seferli Koğuşu, Hazine Koğuşu ve Mecidiye Köşkü'nün açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, bugün Topkapı Sarayı'ndaki restorasyon çalışmalarının büyük kısmını bitirdiklerini söyledi.

Bu vesileyle Ramazan Bayramı'nın tüm millete hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Kurdeleyi de bu muhabbet içerisinde, bu güzellikler içerisinde kesiyoruz" dedi.

Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından eşi Emine Erdoğan ve Milli Saraylar Daire Başkanı Yasin Yıldız, Milli Saraylar Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sadettin Ökten, kurul üyeleri Prof. Dr. Murat Gül, Prof. Dr. Abdülhamit Tüfekçioğlu, Prof. Dr. Zeynep Gül Ünal ve Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu ile birlikte kurdele kesti.

Başkan Erdoğan, kurdeleyi kestikleri makasların, bugünün hatırası olarak kalacağını dile getirdi.

Kurdele kesiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, restorasyonu tamamlanan birimleri gezdi. Ziyaret sırasında Milli Saraylar Daire Başkanı Yasin Yıldız, restorasyonu tamamlanan birimlerle ilgili bilgi verdi.

Açılış törenine, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile Milli Saraylar Bilim Kurulu üyelerinin de aralarında yer aldığı çok sayıda davetli katıldı.

Etiketler : erdoğan Topkapı Sarayı İbrahim Kalın istanbul
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