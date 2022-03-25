Başkan Erdoğan Tokat'a kokpitte iniş yaptı
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, bugün resmi açılışını gerçekleştirdiği Tokat Havalimanı'na uçağın kokpitinde iniş yaptı. Erdoğan'ın pilotlarla sohbeti de kameralara yansıdı.
Başkan Erdoğan, Tokat Yeni Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılmak üzere Tokat'a gitti.
Başkan Erdoğan'ı taşıyan uçak, yeni yapılan Tokat Yeni Havalimanı'na indi. Uçak, havalimanına inişinde su takıyla karşılandı.
Havalimanına ilişkin yetkililerden bilgi alan Erdoğan, daha sonra beraberindekilerle kurdele keserek havalimanının açılışını gerçekleştirdi.
Başkan Erdoğan, resmi açılışı yapılan Tokat Havalimanı'na uçağın kokpitinde iniş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, pilotlarla da sohbet etti.
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