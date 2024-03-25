VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Film gibi olay... Sahte avukat adliyede dolandırdı
Akşener, İmamoğlu'nun ardından Yavaş'ı hedef aldı: Siyasi ahlaksızlık
Başkan Erdoğan, Tokat ve Çorum'da seçmenle buluşacak
Ermenistan'da emniyet müdürlüğüne el bombalı saldırı
Moskova'da terör saldırısı: 4 şüpheli tutuklandı
Bu köyün muhtarı Almanya'da seçilecek
25 Mart 2024 Pazartesi 08:00:00 - Güncelleme:25 Mart 2024 Pazartesi 08:00:00

Başkan Erdoğan, Tokat ve Çorum'da seçmenle buluşacak

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

31 Mart Yerel Seçimleri için takvim işliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim çalışmaları kapsamında Tokat ve Çorum'da seçmenle buluşacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gün içerisinde iki ayrı adreste seçmenle bulaşacak.

İlk adres Tokat olacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 13.00'te Tokat'ta, Hüseyin Akbaş Spor Salonu önünde partisinin düzenleyeceği mitinge katılacak.

Saat 16.00'da ise Çorum'daki Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenecek mitingde vatandaşlarla bir araya gelecek.

Etiketler : recep tayyip erdoğan 31 mart yerel seçim tokat çorum
Demet'in kızı büyüdü

Demet'in kızı büyüdü
Hırsız damat istemem

Hırsız damat istemem
Türkiye'yi karış karış gezecek

Türkiye'yi karış karış gezecek
İlk senfonik konser

İlk senfonik konser
Lara: Festivallere en çok ben çıkıyorum

Lara: Festivallere en çok ben çıkıyorum
Melisa Sözen, ‘Aile Yalanları' ile tiyatroda

Melisa Sözen, ‘Aile Yalanları' ile tiyatroda
Rabia Tunçbilek'ten müjde! Yeni şarkılar geliyor

Rabia Tunçbilek'ten müjde! Yeni şarkılar geliyor
Uganda'da iyilik hareketi

Uganda'da iyilik hareketi
Taş Kağıt Makas bu kez ağlattı… Rıza'nın sözleri yürekleri yaktı

Taş Kağıt Makas bu kez ağlattı… Rıza'nın sözleri yürekleri yaktı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX