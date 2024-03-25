Başkan Erdoğan, Tokat ve Çorum'da seçmenle buluşacak
Kaynak: TRT Haber
31 Mart Yerel Seçimleri için takvim işliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim çalışmaları kapsamında Tokat ve Çorum'da seçmenle buluşacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gün içerisinde iki ayrı adreste seçmenle bulaşacak.
İlk adres Tokat olacak.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 13.00'te Tokat'ta, Hüseyin Akbaş Spor Salonu önünde partisinin düzenleyeceği mitinge katılacak.
Saat 16.00'da ise Çorum'daki Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenecek mitingde vatandaşlarla bir araya gelecek.
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