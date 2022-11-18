Başkan Erdoğan, Togg'un banttan iniş davetine katılmayan Kılıçdaroğlu ve Akşener'in şimdi fabrikayı ziyaret etmek istediklerini açıkladı; "Gidip görsünler, mutlu oluruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli elektrikli otomobil Togg'un banttan iniş davetine katılmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in şimdi fabrikayı ziyaret etmek istediklerini söyledi. Erdoğan, Endonezya'nın Bali adasında yapılan G20 Zirvesi dönüşü Türk gazetecilerin, iç ve dış gündemle ilgili sorularını cevapladı. Bali Zirvesi'ni değerlendirirken, enerji ve sağlık başlıklarında Türkiye'nin attığı adımların, ayrıca Rusya-Ukrayna arasındaki esir takası ve tahıl koridoru girişiminin takdir topladığını vurgulayan Erdoğan, zirve bildirisinde de Türkiye'nin önemli katkıları olduğunun altını çizdi.

İYİ PARTİ KONUMUNU GÖZDEN GEÇİRMELİ

Erdoğan, ziyaretini takip eden gazetecilerin sorularını da şöyle cevapladı:

(Halime Kökçe/Star) İstiklal Caddesi'nde hain terör saldırısı gerçekleşti ve Türkiye olarak birlik ve beraberlik mesajı verdik. Ama CHP başta olmak üzere muhalefet partileri, terör örgütünü kınamak, lanetlemek yerine 'hükümete yarıyor' düşüncesiyle bir anlamda devleti suçlayan bir tutum sergiledi. Bazı basın kuruluşlarında da benzer yaklaşımlar oldu. Bu konudaki görüşlerinizi merak ediyoruz.

"Saldırıyla ilgili bütün gelişmeleri yakından takip ettik. Maalesef 6 vefat oldu. Ki ikisi çocuktu. Rabbim her birine rahmet eylesin. Şu anda 5 vatandaşımız hâlâ yoğun bakımda. Bunlara rağmen muhalefetin bu olayların acısını hissetmeyişine biz zaten alıştık. Bu muhalefet, teröristlerle kol kola Ankara'dan İstanbul'a yürüyen muhalefettir. Şu anda bunlar PKK'nın parlamentodaki uzantısıyla zaten beraber hareket etmiyorlar mı? Beraber hareket ediyorlar. Bunların içinde terör söylemlerini ifade eden kişiler yok mu? Var. Nitekim bazılarıyla ilgili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik parlamentoda çalışmalar devam ediyor. Burada özellikle, CHP'yi bir kenara koyalım, 6'lı masanın hepsini söylememe gerek yok ama İP'in (İyi Parti) bunlarla aynı çizgiye düşmesi tabii düşündürücü. Onlar niye bunlarla aynı masaya düşüyor veyahut aynı konuma geliyor? Hele hele böyle bir dönemde. Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir."

(Zahit Akman/Kanal 7) İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyı 'seçim yaklaştıkça yapılabileceği konuşulan provokasyonlardan biri' olarak ifade edenler var. Siz bu saldırıyı seçimle ilişkilendiriyor musunuz?

"Biz hiçbir provokasyona Allah'ın izniyle pabuç bırakmayız. 'Bu saldırı yaklaşan seçimlerle bağlantılıdır' gibi bir ifade de terör örgütünün yaymaya çalıştığı korku senaryosunun bir parçası. Ama benim milletimin, vatandaşımın feraseti çok yüksektir, bu oyunlara gelmez, sandıklarda bunlara gereken cevabı verecektir. Terörün dini, dili, ırkı yok."

TOGG'U GÖRSÜNLER İSTERİM

(Ümmügülsüm Durmuş/GZT) Yerli araç TOGG en çok da gençler tarafından ilgi görüyor. Satışa sunulduğunda gençlere özel bir kampanya olacak mı?

"Pazarlama süreci içerisinde belki böyle bir şey de düşünülebilir ama şu anda henüz konuşulmuş bir konu değil."

(Pelin Çift/TRT) CHP ve İyi Parti genel başkanları TOGG Gemlik Kampusu açılışına davetlilerdi ama gelmediler.

"Şimdi ziyaret etmek istiyorlar. Niye olmasın dedik."

Gelselerdi birlikte fotoğraf verir miydiniz?

"Bizim kimseyle alıp veremediğimiz yok. Bunlar -Bay Kemal başta olmak üzere- tutturmuşlar Külliye aşağı, Külliye yukarı... Nasıl olduysa (Kılıçdaroğlu) bir kere geldi. Gel arkadaş, gel. Burası benim şahsi mülküm değil. Burası bu milletin. Burası hizmet mekânı. TOGG'la ilgili de 'Nerede fabrika?' diyordu. Şimdi gelmek istediklerini söylediler. Buyursun gelsin dedik. Meral Hanım da istemiş, o da buyursun gelsin. Gezdirin, görsünler; bütün o robotik sistemleri, makineleri... Nasıl yapıldığını görsünler. Biz bundan mutlu oluruz. Geleceklermiş."

SURİYE VE MISIR İÇİN 'SEÇİM SONRASI'NI İŞARET ETTİ

(Abdülhalik Çimen/A Haber) Türkiye Körfez ülkeleriyle ilişkileri normalleştirdi. Mısır'la diplomasi çalışmaları var. Siz, vakti saati geldiğinde Esat'la da görüşebiliriz demiştiniz. Rusya da ev sahipliği biz yapabiliriz demişti. Bu iki ülke ile ilgili son gelişmeler nedir?

"Siyasette ebedi olarak dargınlık, kırgınlık, küslük olmaz. Vakti, zamanı geldiği anda oturur, değerlendirir, ona göre de bir yenilemeyi yapabilirsiniz. Şu anda Türkiye olarak bu konularda sıkıntılı olduğumuz ülkelerle ilişkileri yeniden ele alabiliriz. Hele hele haziran seçiminden sonra bir sil baştan yapabiliriz. Ve buna göre de yolumuza inşallah o şekilde devam edebiliriz."

ENERJİ İHRAÇ EDEBİLİRİZ

(Eda Cabul/Akşam TV) Türkiye küresel enerji krizinin çözümünde anahtar konumda. Enerji üssü olma konusunda somut bir adım var mı?

"Enerji konusunda iyi bir konumdayız. Birilerine muhtaç değiliz. Hele hele Akkuyu 2-3 sene içinde bittiği anda çok ciddi bir kapasite elde etmiş olacağız. Ben Sayın Putin'le Sinop'u da (ikinci nükleer santral) görüşmüştüm. Oradan da Akkuyu kadar -belki daha fazla- enerji elde edeceğiz. O zaman Türkiye'nin zaten enerjiyle ilgili bir sorunu kalmayacak. Enerji ihracına da başlayabiliriz. Bu arada bize 'sizi enerji noktasında destekleyebiliriz' diyen ülkeler de var. Onlarla da bu ilişkilerimizi devam ettireceğiz. Oralardan da kendimiz için değil, alıp ihraç etme, yani swap diyebileceğimiz bir süreci de başlatma şansımız var. İsim vermeyim, onu gidip görüşüp, karara bağladıktan sonra açıklarız."

SOKAK KÖPEKLERİ İÇİN İKİ BAKANLIK ÇALIŞIYOR

(İdris Saruhan/Yeni Şafak) Sokak köpeklerinin saldırısı sonucu son olarak Bitlis'te bir çocuk vefat etti. Bu konuda bir çalışma olabilir mi?

"Öncelikle hayatını kaybeden yavrumuza Allah'tan rahmet diliyorum. Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil, barınaklardır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na gerekli talimatları verdim. Bu işi boş bırakmamalıyız. Öncelikli olarak belediyeler, barınaklar inşa ederek sahipsiz, başıboş sokak hayvanlarını toplamalı. Mesela Konya Büyükşehir Belediyemiz ve İstanbul'da Beykoz Belediyemizin örnek çalışmaları var. Yine İstanbul'da Orman Bölge Müdürlüğümüz ile Valiliğimiz, bu hayvanların bakılabileceği ve sonra bu bakımın dernekler tarafından üstlenilebileceği bir uygulamayı çalışıyorlar. Bunu bütün illere uygulamayı düşünüyoruz. Epey bir ilerleme de kaydedildi."

AHMET KAYA'NIN KABRİNİ VATANINA GETİRMEK İSTERİM

(Pelin Çift/TRT) Bugün Sezai Karakoç ve Ahmet Kaya'nın vefat yıldönümü. Haklarında ne söylemek istersiniz?

"Her ikisine de Allah rahmet eylesin. İki gün önce de Ahmet Kekeç kardeşimin vefat yıldönümüydü. Onu da rahmetle anıyorum. Tabii Sezai Karakoç zaten şiirlerini okuduğumuz bir üstadımız. Ahmet Kaya da ben cezaevine girerken Kazlıçeşme'de yapılan programa gelmişti. Bu anlamlı günümüzde onun orada yaptığı konuşma, söylediği parçalar unutulmazdı. Tabii ona yapılanları, o geceyi (Kürtçe klip çekeceğini söylediği bir toplantıda çatal atılması, yuhalanması) unutmamız mümkün değil. Bazıları kızıyor 'niye öyle diyorsun' diye ama bu beyaz Türkler var ya; neler yaptılar malum. Normal zamanda 'Ahmet Kaya şöyle, Ahmet Kaya böyle...' Peki o gece yaptığınız ne? Neler demediler ki? Ben istedim ki nakli kubur (kabrini taşıma) suretiyle Fransa'dan alalım, burada defnini yapalım. Aile olumlu yaklaşmadı, onun için getiremedik. Bizim nakli kubur teklifimiz hâlâ masadadır. O, bu toprakların insanı. Bu topraklar, onun toprağıdır. Yeter ki aile bu konuda kararını versin. Herhalde bu ülkede olduğu kadar Fransa'da seveni olmaz."

RUSYA VE ABD NÜKLEER SİLAH KULLANMAYACAK

(Ahmet Ergen/NTV) ABD ve Rus istihbarat başkanları Türkiye'nin koordinasyonunda Ankara'da bir araya geldi. Türkiye'nin rolüne ve bu görüşmeden beklentilere dair hangi notları paylaşabilirsiniz?

"Şu kadarını söyleyeyim; Rusya ve Amerika'nın nükleer silaha müracaat edip etmeyeceği konusunda İstihbarat Başkanımdan aldığım bilgi, şu an itibarıyla her iki tarafın da nükleer silahla ilgili herhangi bir teşebbüsünün olmayacağı istikametinde. Biz de tabii yakın markajda tutalım, sık sık bir araya gelmelerini sağlayalım istiyoruz. Allah göstermesin; bu yeni bir dünya savaşına yol açar. Buna da fırsat vermeyelim."

BIDEN F-16 İÇİN HASSAS

(Dicle Canova/CNN TÜRK) ABD Başkanı Biden'la tahıl anlaşmasını konuştunuz mu? Rusya'nın kendi tahıl ve gübresini ihraç edebilmesi için gerekli garantileri ABD veriyor mu? Putin'le görüşeceğim dediniz. ABD'den bir mesaj iletecek misiniz? İki ülke liderinin görüşme olasılığına nasıl bakarsınız?

"Tabii önce görüşmemizi bir yapalım. Biden bu konularla ilgili önce bize teşekkürünü ifade etti. 'Tahıl koridorunda üstlendiğiniz rol sebebiyle teşekkür ederim' dedi. F-16'larla ilgili konuda 'işin tamamen elinde olduğunu, bunun hassasiyeti içerisinde olduğunu' söyledi. İnşallah kısa zamanda F-16 meselesini de bu vesileyle çözmüş oluruz."

'EMMANUEL, BANA SATAŞMA'

(Murat Çiçek/24 TV) Fransa Cumhurbaşkanı Macron, zirveye gelmeden önce Türkiye'nin Afrika'da emperyal tavırlar sergilediği yönünde iddialarda bulunmuştu. Görüşmenizde bu konu gündeme geldi mi?

"Her konuyu, her yerde gündeme getirmek konunun ciddiyetini ortadan kaldırır. Ben ona sadece dedim ki 'Emmanuel, bazı yerlerde bana sataşıyorsun, daha önce de konuştuk. Sen dedin ki 'hanımlar gayet iyi anlaşıyor ama biz anlaşamıyoruz.' Kendisi, 'Yok yok anlaşıyoruz, bugün burada gayet görüşmelerimiz oldu' dedi. 'Bundan sonra da bu böyle devam etsin. Herhangi bir sıkıntıya fırsat vermeyelim' dedim. Biliyorsunuz bizim Fransa ile en önemli konulardan bir tanesi SAMP-T (hava savunma sistemi) meselesi. Konuyla ilgili İtalya Başbakanı ile yaptığımız görüşmede dedi ki 'Teknik bazı sorunlar kaldı, bunları da Fransa, İtalya, Türkiye olarak kısa zamanda çözelim.' İtalya Başbakanı ile ilk görüşmemizdi ama çok ciddi, kararlı bir görüşme yaptık. Özellikle de savunma ve enerji ile ilgili yaptığımız görüşme iyi oldu. Libya konusunda iyi bir görüşme yaptık. Göçle ilgili iyi bir görüşmemiz oldu. 'Bu konularla ilgili kısa zamanda sizleri Türkiye'ye bekliyoruz. Türkiye'de bu konuları ilgili arkadaşlarımızla beraber de ele alarak sürdürelim' dedik. O da not etti."

(Özay Şendir/Milliyet) İtalya Başbakanı'nın Brüksel'den (AB) yetkileri geri almak isteyen bir duruşu vardı, siz nasıl bir izlenim aldınız?

"Sözünü esirgemeyen bir hanımefendi. Türkiye ile ilişkileri dört başlıkta öne çıkarmayı özellikle ifade etti. Enerji, göç, savunma ve AB. Avrupa'da dayanışma içerisinde olacağımız bir ülke. Uzun zamandır İtalya ile münasebetlerde bir zayıflama vardı. Canlandırma konumuna gelebiliriz."