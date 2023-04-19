Başkan Erdoğan Togg tesislerini ziyaret edecek

Başkan Erdoğan Togg tesislerini ziyaret edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 24 Nisan pazartesi günü Bursa Gemlik'teki Togg tesislerine gelecek.

Başkan Erdoğan, Togg ve Farasis Energy ortaklığında enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri'nin Gemlik'teki Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün inşaat başlangıç törenine katılacak.