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Başkan Erdoğan Togg tesislerini ziyaret edecek
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19 Nisan 2023 Çarşamba 19:42:00 - Güncelleme:19 Nisan 2023 Çarşamba 19:42:00

Başkan Erdoğan Togg tesislerini ziyaret edecek

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Başkan Erdoğan, 24 Nisan Pazartesi günü Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Togg tesislerini ziyaret ederek Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün inşaat başlangıç törenine katılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 24 Nisan pazartesi günü Bursa Gemlik'teki Togg tesislerine gelecek.

Başkan Erdoğan, Togg ve Farasis Energy ortaklığında enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri'nin Gemlik'teki Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün inşaat başlangıç törenine katılacak.

Etiketler : başkan erdoğan togg gemlik
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