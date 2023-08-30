Başkan Erdoğan, TOBB heyetini kabul etti
Kaynak: Emrullah Sarıyılmaz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve heyetini kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu tarafından Başkan Erdoğan'a tablo takdim edildi.
HİSARCIKLIOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Başkan Erdoğan ile yapılan görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Hisarcıklıoğlu, yaptığı açıklamada, "İş dünyamızın gündemindeki konuları görüştük." dedi.
TOBB Yönetim Kurulu olarak Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ı ziyaret ettik.— Rifat Hisarcıklıoğlu (@RHisarciklioglu) August 30, 2023
İş dünyamızın gündemindeki konuları görüştük. pic.twitter.com/HR2lH9jxGC
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