Başkan Erdoğan, TOBB heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu tarafından Başkan Erdoğan'a tablo takdim edildi.

HİSARCIKLIOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Başkan Erdoğan ile yapılan görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Hisarcıklıoğlu, yaptığı açıklamada, "İş dünyamızın gündemindeki konuları görüştük." dedi.