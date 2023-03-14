Başkan Erdoğan Tıp Bayramı'nı kutladı
Kaynak: TRT Haber
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.
Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hekimlerin, vatandaşların sıhhat ve huzuru için fedakarca görev yaptığına dikkati çekti.
Başkan Erdoğan paylaşımında, "Özellikle deprem afetinde gecesini gündüzüne katan hekimlerimizin, tıp fakültelerinde nice kıymetli doktorlar yetiştiren akademisyenlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.
Vatandaşlarımızın sıhhat ve huzuru için fedakarca görev yapan, özellikle deprem afetinde gecesini gündüzüne katan hekimlerimizin, tıp fakültelerinde nice kıymetli doktorlar yetiştiren akademisyenlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın #14MartTıpBayramı'nı tebrik ediyorum. pic.twitter.com/ElruqIMLAk— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 14, 2023
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