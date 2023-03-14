Başkan Erdoğan Tıp Bayramı'nı kutladı

Vatandaşlarımızın sıhhat ve huzuru için fedakarca görev yapan, özellikle deprem afetinde gecesini gündüzüne katan hekimlerimizin, tıp fakültelerinde nice kıymetli doktorlar yetiştiren akademisyenlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın #14MartTıpBayramı'nı tebrik ediyorum. pic.twitter.com/ElruqIMLAk