Başkan Erdoğan, TFF Başkanı'nı kabul etti

Başkan Erdoğan, TFF Başkanı'nı kabul etti

Başkan Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi kabul etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Başkan Erdoğan, Büyükekşi ile Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Başkan Erdoğan ile TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin karşılıklı değerlendirmelerde bulunduğu görüşmede, Erdoğan, Büyükekşi'ye görevinde başarılar diledi.

Görüşmede ayrıca Mehmet Büyükekşi, Başkan Erdoğan'a, Türk futboluna desteklerinden dolayı futbol ailesi adına şükranlarını arz etti.