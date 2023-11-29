VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu ile görüştü
İsrail'de hükümet krizi : Netanyahu'ya koalisyonu dağıtma tehdidi
Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği'nden Gazze'ye acil ve engelsiz insani yardım çağrısı
Başkan Erdoğan, TFF Başkanı'nı kabul etti
'Gerçek yıkım ve katliam'ı görmek için çağrı: Hamas'tan Elon Musk'a Gazze daveti
Bakan Işıkhan: Esnafımızı ve emeklilerimizi asla göz ardı etmedik, etmeyiz
29 Kasım 2023 Çarşamba 00:20:00 - Güncelleme:29 Kasım 2023 Çarşamba 00:20:00

Başkan Erdoğan, TFF Başkanı'nı kabul etti

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi kabul etti.

Başkan Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi kabul etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Başkan Erdoğan, Büyükekşi ile Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Başkan Erdoğan ile TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin karşılıklı değerlendirmelerde bulunduğu görüşmede, Erdoğan, Büyükekşi'ye görevinde başarılar diledi.

Görüşmede ayrıca Mehmet Büyükekşi, Başkan Erdoğan'a, Türk futboluna desteklerinden dolayı futbol ailesi adına şükranlarını arz etti.

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan Mehmet Büyükekşi TFF Başkanı
Amazon kadını Betül

Amazon kadını Betül
11 konserlik Avrupa turnesi

11 konserlik Avrupa turnesi
28 yılda bir defile kaçırmadı

28 yılda bir defile kaçırmadı
Tuvana Türkay: Oyunculuk mesleğim, müzik ise hayatım

Tuvana Türkay: Oyunculuk mesleğim, müzik ise hayatım
İlaçlarla daha iyiye gidiyor

İlaçlarla daha iyiye gidiyor
Dubai'den KKTC'ye

Dubai'den KKTC'ye
Demir'e kardeş geliyor

Demir'e kardeş geliyor
Tuğba Özerk 40 kiloyu sırtında taşıdı

Tuğba Özerk 40 kiloyu sırtında taşıdı
Arabeske özgün yorum

Arabeske özgün yorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX