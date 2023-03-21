Başkan Erdoğan: Terörün her türlüsüne karşı topyekün mücadele kararlılığındayız

Başkan Erdoğan: Terörün her türlüsüne karşı topyekün mücadele kararlılığındayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Basra'dan Türkiye'ye uzanan Kalkınma Yolu Projesi'nin hayata geçirilmesi için çalışma yürütecek bakan arkadaşlarımızı görevlendiriyoruz. Kalkınma Yolu Projesi'ni, bölgemizin yeni İpek Yolu haline dönüştüreceğimize inanıyorum.

TERÖRLE MÜCADELE

Görüşmede PKK, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelemizi ele aldık. Terörün her türlüsüne karşı topyekün mücadele kararlılığındayız.

Iraklı kardeşlerimizden beklentimiz, PKK'yı terör örgütü olarak tanıması ve topraklarını bu eli kanlı terör örgütünden temizlemesidir.

Dicle Nehri'nden bırakılan su miktarı artırılacak

Irak'ın sıkıntısının giderilmesi için Dicle Nehri'nden bırakılan su miktarını, bir ay süreyle imkanlar ölçüsünde artırma kararı aldık.