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23 Aralık 2023 Cumartesi 15:53:00 - Güncelleme:23 Aralık 2023 Cumartesi 15:53:00

Başkan Erdoğan: Teröristlerin döktükleri kanın hesabı soruldu

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, Mehmetçiğin kanının yerde kalmadığını, teröristlerden döktükleri kanın hesabının sorulduğunu belirterek, "Pençe Harekatı bölgesi ile Suriye'nin kuzeyinde şimdiye kadar 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "Yüzyılın Dönüşümü İstanbul" programına katıldı.

Burada bir konuşma yapan Erdoğan, dün Irak'ın kuzeyinde bölücü hainler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve millete başsağlığı diledi.

Mehmetçiklerin kanının yerde kalmadığını, bölücü alçaklardan döktükleri kanın hesabının misliyle sorulduğunu belirten Erdoğan, "Pençe Harekatı bölgesi ile Suriye'nin kuzeyinde şimdiye kadar 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Terörü kaynağında kurutma bu stratejimizi uygulamayı son terörist bertaraf edilene kadar kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

"MÜCADELEMİZDEN KESİNLİKLE GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Türkiye ne pahasına olursa olsun Irak'ın veya Suriye'nin kuzeyinde bir terör yapılanmasına müsaade etmeyeceğini vurgulayan Erdoğan, "Emperyalistlere taşeronluk yapan kiralık katil sürüleri ile mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız. Hem eli kanlı caniler hem de bölücü örgüte destek verenler bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığını er ya da geç anlayacaklardır. Sınırlarımız içinde ve dışında teröristlere nefes aldırmayan tüm güvenlik güçlerimize yüce Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. Rabbim kahraman askerlerimizi muzaffer eylesin diyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan mehmetçik terörist
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