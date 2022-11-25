"(Teröristler) Kimin eteğine yapışırsa yapışsın döktükleri kanın hesabını soruyoruz ve soracağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda Pakistan MİLGEM Projesi Kapsamında İnşa Edilen Üçüncü Geminin Denize İniş, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi Birinci Gemisi Blok Kızağa Koyma ve İkinci Gemisi Sac Kesim Töreni'nde konuştu.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i yeniden Türkiye'de misafir etmenin bahtiyarlığını yaşadığını dile getiren Erdoğan, Şerif ve heyetine "İstanbul'umuza, evinize hoş geldiniz." dedi.

Kardeş Pakistan'la savunma sanayi alanındaki ilişkileri taçlandıran en önemli iş birliği projeleri arasında MİLGEM'in yer aldığını, bugün MİLGEM gemilerinden Khaiber Korvetinin denize indirilme töreni vesilesiyle bir araya geldiklerini aktaran Erdoğan, projede katkısı olan işçisinden mühendisine tüm emek sahiplerini tebrik etti.

Erdoğan, milli mücadele günlerinde Pakistanlıların çektikleri sıkıntılara aldırmadan, Türkiye'ye verdiği desteği hiçbir zaman unutmadıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Pakistan, Türk milletinin gönlünde her zaman müstesna bir konuma sahip olmuştur. Pakistan'ın önemli bir kısmını sular altında bırakan sel felaketi sonrasında ortaya çıkan görüntüler, 85 milyon olarak hepimizin yüreğini dağladı. Biz de kardeşlik hukukumuzun gereği olarak oluşturduğumuz hava köprüsüyle ve iyilik trenleriyle Pakistan halkı için elimizdeki imkanları seferber ettik. Pakistanlı kardeşlerimizin sel felaketinin yaralarını sarmaya başladıklarını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu zor günlerin üstesinden gelebilmesi için geçmişte olduğu gibi gelecekte de Pakistan'ın yanında yer almaya devam edeceğiz."

"PAKİSTAN HALKININ ÇEKTİĞİ ACIYI, ÖDEDİĞİ BEDELLERİ İYİ BİLİYORUZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sene Pakistan'la diplomatik ilişkilerin tesisinin 75'inci yıl dönümünü idrak ettiklerini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aramızdaki dayanışma iki ülkenin tarihiyle dostluğuyla ve potansiyeliyle mütenasip şekilde stratejik bir perspektifle günden güne güçleniyor. Savunma sanayi bu iş birliğinin önemli sac ayaklarından biridir. Pakistan, Türkiye gibi yakın coğrafyasında yaşanan istikrarsızlıklar nedeniyle çeşitli meydan okumalarla karşı karşıya bulunuyor. Pakistanlı kardeşlerimiz, terör örgütlerinin saldırıları başta olmak üzere birçok tehditle aynı anda mücadele etmek zorunda kalıyor. Neredeyse 40 yıldır bölücü terörle mücadele eden bir ülke olarak Pakistan halkının çektiği acıyı ve ödediği bedelleri gayet iyi biliyoruz. Bu vesileyle İstiklal Caddesi ve Karkamış'taki hain terör saldırıları sonrasında ülkemizde sergilediğiniz dayanışma için size ve Pakistan halkına, şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum."

"SINIRIMIZIN DİBİNDE YUVALANAN TERÖRİSTLERE KARŞI MÜSAMAHA GÖSTERMEMİZİ BİZDEN BEKLEYEMEZLER"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörün her türlüsüne karşı mücadeleyi sınırların içinde ve dışında sürdüreceklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Kimin eteğine yapışırsa yapışsınlar, bu insanlık düşmanlarından döktükleri her damla kanın hesabını mutlaka misliyle soruyoruz ve soracağız. Diğer türlü ömürlerinin baharındayken bizden kopartılan öğretmenlerimizin, 5 yaşındaki masum çocukların mahşer gününde yüzlerine bakamayız. Bugüne kadar aziz şehitlerimizin ruhlarını muazzep edecek, onlara mahkum olacak hiçbir adım atmadık, inşallah bundan sonra da atmayacağız. DEAŞ'la mücadele kisvesi altında bölücü terör örgütünün Suriye uzantısını silaha ve desteğe boğanların da bize sürekli sükunet telkin etmek yerine hesaplarını buna göre yapmalarında fayda görüyoruz. Proje ürünü bir örgüt durumundaki DEAŞ'a karşı sahada göğüs göğse çarpışan ve bu terör örgütünü bozguna uğratan tek NATO müttefiki olarak bu konuda bize kimse ders veremez. Özellikle kendilerine yönelik en küçük bir saldırı olduğunda on binlerce kilometre öteden gelip ortalığı yıkanlar, sınırımızın hemen dibinde yuvalanan teröristlere karşı müsamaha göstermemizi bizden bekleyemez. Türkiye terörü kaynağında yok etme stratejisini devam ettirmekte kararlıdır."

"DÜNYADA SAVAŞ GEMİSİNİ MİLLİ İMKANLARLA TASARLAYAN 10 ÜLKE ARASINDA YER ALIYORUZ"

Türkiye'nin son yıllarda gerçekleştirdiği atılımlarla bölgesinde önemli bir küresel aktör konumuna geldiğini kaydeden Erdoğan, Türkiye'nin artık sadece kendisinden ibaret olmanın ötesinde dostları ve kardeşleriyle çok daha büyük bir gücü ifade ettiğini vurguladı.

Erdoğan, bu noktaya gelinmesinde savunma sanayisinin çok önemli katkısı olduğunu belirterek, "Savunma sanayi alanında ulaştığımız seviye sayesinde kimsenin icazetini arama gereği duymadan, hamdolsun müdahil olduğumuz süreçleri kendi irademizle yönetme kabiliyetine sahibiz." diye konuştu.

Rakamlara bakıldığında 2002'de sadece 62 savunma projesi yürütülürken, bugün bu sayının 750'yi geçtiğini gördüklerini aktaran Erdoğan, yine 2002'de savunma projelerinin bütçesinin 5,5 milyar doları ancak bulduğunu, bugün yaklaşık 60 milyar dolarlık, ihale aşamasındakilerle birlikte 75 milyar dolarlık savunma projesi hacmine ulaştıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu alanda 248 milyon dolar olan yıllık ihracatın da yıl sonu itibarıyla 4 milyar dolar seviyesini yakalamış olacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Silah ve mühimmatlardan füzelere, insansız hava, kara, deniz araçlarından helikopterlere ve gemilere kadar çok geniş bir yelpazede ihtiyacımız olan sistemleri yerli ve milli olarak tasarlıyor, üretiyor ve geliştiriyoruz. Dünyada savaş gemisini milli imkanlarla tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke arasında yer alıyoruz. Hem askeri hem de özel tersanelerimizde tasarlanan, geliştirilen ve üretilen deniz platformlarımızla gerçekten gurur duyuyoruz. MİLGEM projemiz kapsamında ürettiğimiz en ileri donanımlara sahip savaş gemileri dünya çapında rekabet gücüne sahiptir. Bugüne kadar ada sınıfı 4 korvetimizi devreye aldık. Amfibi gemilerimiz Sancaktar ve Bayraktar, Deniz Kuvvetlerimizin hizmetinde görevlerine devam ediyorlar. Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi Ufuk'u bu sene içinde hizmete soktuk."

Yeni tip denizaltılardan Hızır Reis'in havuza çekimi ve Selman Reis'in ilk kaynak törenini de sene içinde gerçekleştirdiklerini kaydeden Erdoğan, Ulaq, Salvo, Sancar, MİR, Albatros, Marlin gibi projelerle insansız deniz araçlarını donanmaya kazandırma çalışmalarının devam ettiğini anlattı.

"UZUN MENZİLLİ HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİMİZİN İLK TESLİMATLARINI 2023'TE YAPACAĞIZ"



Erdoğan, "İnşallah 2023, savunma sanayimizde pek çok ilki yaşayacağımız bir sene olacak. Muharip insansız savaş uçağımız Kızılelma üretim hattına girdi. Motor entegrasyon testleri başarıyla tamamlandı. 2023'te ilk uçuşunu yapacak. Yine gelecek sene milli muharip uçağımızı hangardan çıkaracağız. Uzun menzilli hava savunma sistemlerimiz Siper, Karaok, Bozdoğan ve Gökdoğan'ın ilk teslimatlarını 2023'te yapacağız." bilgisini verdi.

Ayrıca insansız kara ve deniz araçları, milli denizaltı, yapay zeka, robotik gibi çeşitli alanlarda başlattıkları projeleri de süratle neticelendireceklerini kaydeden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Savunma sanayi alanında Türkiye'yi dünyanın süper liginde ilk sıralara taşıyana kadar durmayacak, mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye olarak bu sistemlerin birçoğunu kendimiz üretmek ve kullanmakla kalmıyor, Pakistan gibi dost ve kardeş ülkelerle de paylaşıyoruz. Kardeş Pakistan'ın savunma altyapısının güçlendirilmesi için her türlü katkıyı veriyoruz. Bu anlayışla imzalarını 2018'de attığımız Pakistan MİLGEM Korvet Projesi'yle savunma sanayi işbirliğimizde önemli bir merhaleyi geçmiş olduk. Pakistan Deniz Kuvvetleri için 4 adet MİLGEM sınıfı korvet inşa etmek üzere başlattığımız projede gemilerin yapım aşamaları birer birer tamamlanıyor. Bu gemilerin ikisi ülkemizde, ikisi Pakistan'da inşa ediliyor. Korvetlerde kullanılacak ilave teknoloji ve teçhizatlar da yine Türk savunma sanayi ürünleri arasından seçiliyor. 2021'in Ağustos ayında İstanbul'da Cumhurbaşkanı Sayın Arif Alvi ile birlikte Babür gemisini suya indirme törenine iştirak etmiştik. 2022'nin Mayıs ayında ise Bedir gemisi Karaçi'de suya indirilmişti."

Bugün ise Pakistan MİLGEM Korvet Projesi kapsamında üçüncü gemi olan Khaiber'in suya indirilme törenini icra ettiklerini kaydeden Erdoğan, "Dördüncü ve son gemimizi de Allah'ın izniyle Pakistanlı kardeşlerimize 2025'in Şubat ayında teslim etmeyi planlıyoruz." dedi.

Erdoğan, "Savunma sanayi alanındaki ortaklığımızı geliştirme konusunda gerekli müşterek iradeye sahibiz. Pakistan'la her alandaki işbirliğimizi daha da ileriye taşıyarak, bölgemizde ve dünyada örnek bir dayanışma ortaya koymayı sürdüreceğimize inanıyorum. Rabb'im yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan MİLGEM Projesi'nin hayırlı olmasını diledi.

Projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan tüm işçi ve mühendisleri tebrik eden Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve heyetine de bugün heyecanlarını paylaştıkları için teşekkür etti.

TÖRENDEN NOTLAR



Törene, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Muhammad Amjad Khan Nıazı, İstanbul Tersanesi Komutanı Tuğamiral Recep Erdinç Yetki, ASFAT Genel Müdürü Esad Akgün ve çok sayıda askeri personel katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şerif'in askeri selamlamasının ardından başlayan törende, İstiklal Marşı ve Pakistan Milli Marşı okundu.

Törendeki konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şerif tarafından Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi birinci gemisi Akhisar bloku kızağa konuldu, ikinci gemisi Koçhisar'ın ilk sac kesimi yapıldı.

Pakistan MİLGEM Projesi kapsamında inşa edilen üçüncü gemi Khaiber'in denize indirilmesi, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Muhammad Amjad Khan Nıazı'nın eşi Amira Amjad tarafından gerçekleştirildi.

İstanbul Tersanesi Komutanı Tuğamiral Recep Erdinç Yetki ve tersane işçileri tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Pakistan Başbakanı Şerif'e anı objeleri takdim edildi.