Başkan Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Endonezya'ya gidiyor. Başkan Erdoğan, yolculuk öncesi havalimanında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın gündeminde İstiklal Caddesi'ndeki patlama vardı. Başkan Erdoğan, "4'ü olay yeri 2'si ise hastanelerde olmak üzere 6 vefat söz konusu. Yaralı sayımız ise 53." ifadelerinde bulundu.

Başkan Erdoğan, Taksim'de yaşanan patlamaya ilişkin, "Burada bir terör kokusu var. Bir kadının bu işte rol oynadığı noktasında ilk tespitler var" dedi.

Başkan Erdoğan, Endonezya ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Taksim'de yaşanan patlamada terör şüphesi olup olmadığıyla ilgili olarak, "Şu an itibariyle ilk incelemelerde kesin olarak bu terördür dersek belki yanlış olur, ama ilk gelişmeler burada bir terör kokusu var. Şu an itibariyle oradaki kaçışmalar bir kadının bu işte rol oynadığı noktasında ilk tespitler. İncelemeler devam ediyor. Bunların sonunda nihai kararı vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, FETÖ terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi ile ilgili Biden ile görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine, "Amerika'da bu adamın saklandığını, orada Amerika yönetiminin her türlü desteği verdiğini zaten geçmişten bu yana söyledik. Bunu Biden'ın kendisine başkan yardımcısı olduğu zaman da söylemiştim. 'Niye vermiyorsunuz, verin. Bizden papazı istediniz, verdik. Sizdeki papazı da bize verin' demiştik. Bunlara orada kart ile izni de veriyorlar, oralarda yaşam imkanı bunlara sağlıyorlar. Orada sadece yaşamını kendi değil avanesi ile birlikte Amerika'da sağlıyor. Yanındaki terör örgütünün bağlantısını olanlarla birlikte yaşamlarını Amerika'nın değişik eyaletlerinde başta Pensilvanya olmak üzere sürdürüyorlar. Bu defa Sayın Biden ile bir görüşme durumumuz olursa bunu da yine kendisi ile konuşacağız" diye konuştu.

"TEMENNİM ODUR Kİ KUZEY KIBRISLI KENDİNE SAHİP ÇIKSIN"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Türki Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci üye olması kararını da değerlendiren Erdoğan, "Tabii ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin özellikle Türk devletleri teşkilatında gözlemci üye olarak kabul edilmiş olması önemli bir adımdır. Bunun altını güçlendireceğiz. Bu şekilde adımları atarak yola devam edeceğiz. Şu anda Kuzey Kıbrıs'ta gerek parlamento binasının yapımı, gerek cumhurbaşkanlığı binasının yapımı, tüm bunlarla bir adım atılıyor. Avrupa Birliği ne demiş, nasıl bakıyor bizi bunların hiçbirisi ilgilendirmez. Biz nasıl bakıyoruz bu önemli. Bizim bakış açımız önemli. Bunu orada ifade ettik. Orada Türk Devletleri Teşkilatı liderleri ile mutabık kaldık. Ondan önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda açıklamamızı yapık. Süreç devam ediyor. Temennim odur ki Kuzey Kıbrıslı kendine sahip çıksın" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin enerji merkezi olması konusunda yöneltilen bir soruyu da yanıtlayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu konuyla ilgili olarak gerek Sayın Putin, gerek sözcüleri bu açıklamayı yaptılar. Türkiye'nin enerjide de bir HUB olması konusunda açıklamalar yapıldı. İnşallah bu atılacak adımlarla birlikte Türkiye gerçekten gerek Batı'ya, gerek bütün çevreye bir HUB olarak buradan doğalgaz dağıtımının yapılması, enerjide aynı şekilde bir dağıtımın yapılması, bütün bunlarla beraber önümüzdeki ayın başlarında filan bir Türkmenistan ziyaretimiz olacak. Türkmenistan'da gerek Türkmenbaşı ile gerek İlham Aliyev kardeşime üçlü olarak bir araya geleceğiz. Orada bunlarla ilgili bir gelişmeyi değerlendireceğiz. Oradan alacağımız netice de bu konularda güzel gelişmelere vesile olacaktır."

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Devletimizin ilgili birimleri bu kalleş saldırının faillerini ve arkasındaki mahfilleri ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Milletimiz bu saldırının faillerinin tüm unsurlarıyla ortaya çıkartılarak hak ettikleri şekilde cezalandırılacağından emin olsun." ifadelerini kullandı.