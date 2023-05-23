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Başkan Erdoğan: Terör elebaşları Kandil'den CHP Genel Başkanı'na alenen oy istedi
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23 Mayıs 2023 Salı 23:36:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2023 Salı 23:36:00

Başkan Erdoğan: Terör elebaşları Kandil'den CHP Genel Başkanı'na alenen oy istedi

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Erdoğan, "14 Mayıs'tan önce terör elebaşları Kandil'den hemen her gün bir video çekerek CHP Genel Başkanı'na alenen oy istediler. Seçim sonrasında da bu zata verdikleri desteği açıkça devam ettirdiler. Elbette bunu babalarının hayrına yapmadılar" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü elebaşlarının Kandil'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na video çekerek oy istediklerini ifade etti. Erdoğan, "Seçim sonrasında da bu zata verdikleri desteği açıkça devam ettirdiler. Elbette bunu babalarının hayrına yapmadılar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımına şu sözlerle devam etti:

"Ne CHP Genel Başkanı ne de masadaki arkadaşları, "kana kan, intikam intikam" naraları atanlarla ortak miting düzenlerken asla gocunmadılar, asla utanmadılar.

Şimdi çıkmışlar, tüm bu gerçekleri 5 saniyeye sığdıran, gençlerimizin kıvrak zekâsının ürünü bir video üzerinde arsızca tepiniyorlar, hakaretler savuruyorlar.

Oysaki takke düşmüş, kel görünmüştür; milletin gözünden kaçırmaya çalıştıkları tüm rezillikler tek tek ortaya saçılmıştır.

Ne yaparlarsa yapsınlar; iktidara gelmek, koltuklarını korumak uğruna bölücüler ve FETÖ'cülerle kurdukları ortaklığı gizleyemezler.

Son 40 yıldır ülkemizin başına musallat edilen, tıpkı bir sülük gibi Kürt kardeşlerimizin kanını emen terör illetinden milletimizi kurtaracağız.

CHP Genel Başkanı'nın meydanlarda verdiği sözler de kapalı kapılar ardında yaptığı pazarlıklar da bunu engelleyemeyecek"

Etiketler : recep tayyip erdoğan chp kandil fetö
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