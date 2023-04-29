Başkan Erdoğan, TEKNOFEST'te! "Dışa bağımlılığın kader olmadığını gösterdik"

Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, üçüncü gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile eşi Mihriban Aliyeva, festival alanına Anadolu kırmızısı Togg T10X ile geldi.

Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeyde, TEKNOFEST'e katıldı.

Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Atatürk Havalimanı'ndan Kahramanmaraş'ta 24 derslikli Haydar Aliyev İlkokulu Temel Atma Töreni'ni canlı bağlantı ile gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST etkinliğinde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar birazdan...

Bu yılki teknoloji bayramımızı önce İstanbul'da, ardından da inşallah Ankara'da yapıyoruz

(TEKNOFEST) Bu yıl 81 il ve 96 ülkeden 333 bin takım, 1 milyon yarışmacı başvurusuna ulaştık

TEKNOFEST artık kendi alanında bir markaya dönüştü

Büyük ve güçlü Türkiye'nin altyapısını biz kurduk, dışa bağımlılığın kader olmadığını gösterdik

(TEKNOFEST) Burada yarınların uzay yolcularını, mucitlerini, pilotlarını, mühendislerini, fizikçilerini görüyorum

Bin yıldır elden ele nesilden nesile geçen o kutlu sancağı inşallah burca sizler dikeceksiniz

Son günlerde yaptıkları skandal açıklamalarla karınlarında büyüttükleri kini ve nefreti ortaya koyuyorlar

Koalisyon masası arttı, önce 6'lı dediler, sonra 7'li oldu, daha sonra 9'lu oldu, ne yapsanız boş, buradan bir şey çıkmaz



(Kılıçdaroğlu) Milli teknoloji projelerinin sergilendiği TEKNOFEST'e ev sahipliği yapan şu havalimanımızı Amerikalı bir şirkete vermeyi taahhüt etti

Karadeniz doğalgazı hizmete alındı. Bunu bile hazmedemeyenler var. Kimlerin hazmedemediğini anlıyorsunuz. Biraz çalışın da sizin de olsun

Kılıçdaroğlu ve yandaşlarının yönetiminde Gazi'nin partisi, Amerikan Muhipleri Cemiyeti'ne dönüşmüştür

Ülkemize, milletimize ve ordumuza hizmet eden yerli milli şirketler varken, Amerikalı firmaların reklam ajanslığına soyunmanın adı mandacılıktır



Gazi Mustafa Kemal'in hatırasına hürmeten CHP'yi, özellikle de CHP'ye oy vermeyi düşünen vatandaşlarımıza Allah'tan sabır diliyorum

Ayrıntılar geliyor...