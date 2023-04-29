Başkan Erdoğan TEKNOFEST'e katılacak

Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin lokomotifi olan TEKNOFEST üçüncü gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlayacak.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, dünyanın en büyük, Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olma özelliğini taşıyor.

27 Nisan tarihinde başlayan festival 1 Mayıs tarihine kadar ziyarete açık olacak.

CUMHURBAŞKANI BUGÜN TEKNOFEST'TE OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 11.00'de TEKNOFEST'e iştirak edecek. Erdoğan, ziyaretlerinin ve vatandaşlara hitabının ardından saat 15.00'teki İzmir mitingi için festivalden ayrılacak.

GÜNDOĞDU MEYDANI'NDA OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15:00'te İzmir Gündoğdu Meydanı'nda vatandaşlara hitap edecek.