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03 Eylül 2022 Cumartesi 15:00:00 - Güncelleme:03 Eylül 2022 Cumartesi 15:32:00

Başkan Erdoğan'dan Yunan'a uyarı: Bedeli çok ağır olur

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Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST'te konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın tacizlerine tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yunanistan İzmir'i unutma. Tarihe bak, daha da ileri gidersen bedeli ağır olur' ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

TEKNOFEST bizim. TEKNOFEST farklı bir gençlik. TEKNOFEST şu anda tüm gücüyle ülkemizin geleceğine farklı bir ufuk çizgisi

Türkiye'nin gerçeği de ihtiyacı da TEKNOFEST kuşağıdır. Bu gençlik bir asır önce Çanakkale'de 7 düveli dize getirmişti. Bu gençlik bir asır önce milli mücadeleyi zafere ulaştırıp, düşmanı denize dökmüştü

Her kim bu gençliğe bakıp ülkesinin ve milletinin aydınlık geleceğini değil de, başka şeyler görüyorsa dönüp kendi gönlünü sorgulasın

Bir teknoloji etkinliğinin özellikle gençler tarafından bu derece benimsenmesi gerçek anlamda bir zihni devrimdir

İnsanımıza yol açtık. İmkan verdik. Sonuçta tüm dünyanın hayranlıkla izlediği bir yere geldik

TEKNOFEST'in gençlerimiz tarafından bu kadar benimsenmesi bir zihni devrimdir. Bazıları gençlerimizi harflerle kuşaklara ayırarak umutsuzluk ateşi yakmaya çalışırken, asıl gerçek burada karşımızda duruyor!

Özdemir Bayraktar çocuklarıyla birlikte adımı attı. Bayraktar İHA'ları üretmeye başladılar

Dün bize parasıyla savunma sanayii teknolojisi ürünü vermeyen ülkelere ihracat yapar hale geldik. Bugün sadece SİHA'larımız dünyanın 30'dan fazla ülkesinde ülkemizi gururla temsil ediyor

Kızılelma insansız savaş uçağımız, dünya harp tarihinde oyun değiştirici bir hamledir

Yüzde 80 yerli ve milli savunma sanayiine sahibiz

Bir fikrim var diyen gençlerin yurt dışına gitmeyi düşündüğü değil diğer ülkelerdeki gençlerin ülkemize akın ettiği bir teknoloji iklimi inşa etmeliyiz

Biz güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Aksi halde bizi Suriye'den de, Ukrayna'dan da Bosna'dan da beter ederler

Türkiye 7.6 büyüdü. Şu anda ikinci sıradayız. Çılgın Türkler büyüyerek yoluna devam ediyor

Güvencemiz ve umudumuz ne Z kuşağı, ne Y kuşağıdır. TEKNOFEST kuşağıdır

Kendi uçağımızı yapmak için 70 yıl beklemek zorunda kaldık., bir daha böyle olmaması için umudumuz TEKNOFEST kuşağıdır

Etiketler : başkan erdoğan samsun teknofest
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