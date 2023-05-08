Başkan Erdoğan: FETÖ'cü taktiklerle gerçekleri örtemezler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ Mitingi'nde önemli açıklamalarda bulundu.



İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şunlar:

Eğitimden sağlığa, adaletten emniyete geniş yelpazedeki yatırımlar Tekirdağ'ımıza hayırlı olsun.

Bu Batı alışacak, öyle dergilerle mergilerle Erdoğan'a saldırmak işi çözmez. Seçime artık günler kaldı.

Ülkemize binbir emekle kazandırdığımız eserleri yıkma, milli değerleri yabancılara peşkeş çekme sözü veriliyor. Bunlar bir araya gelmişler ülkenin üzerine kumar oynuyorlar.

Gazi Mustafa Kemal'i ağızlarından düşürmeyenler, kendilerine en ağır hakaretleri savuranları baş tacı ediyor.

Bunlar tankların arasından sıyrılarak 15 Temmuz'da Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gittiler. İşte bu yüzden 14 Mayıs'ta gerekeni yapmalıyız. 14 Mayıs Türkiye'de bir dönüm noktasıdır.

Kandil'dekinin imanı var mı? Bunların ezanı var mı? Bunlar Diyarbakır annelerinin çocuklarını dağa kaçıranlar değil mi? bay bay Kemal, bu annelerin gözyaşları ne olacak?

Gelin bu işi ilk turda bitirelim, ülkemizi terör örgütleri ve tefecilerin ellerine bırakmayalım. 21 yıldır ülkemize istikrar ve güven iklimi tesis ettik.

Bu mızrak çuvala sığmaz, FETÖ'cü taktiklerle gerçekleri örtemezler. Bunlar ülkelerini ve dünyayı tanımadıkları için zaten yapılmış işleri tanıtmaya kalkıyorlar.

Tekirdağ'a daha erken gelip yatırım değeri 9 milyar lirayı bulan hizmetin ve eserin açılışını yapmayı planlıyorduk ancak nasip bugüneymiş. Bu yatırımların şimdiden şehrimize hayırlı olmasını diliyoruz. Dün İstanbul'u takip ettiniz mi? 1 milyon 700 bin! Dile kolay... İstanbul kükrerse dünya titrer. Bu batı alışacak. Dergilerle Erdoğan'a saldırmak işi çözmez. İşi burası çözer. Tekirdağ'dan tarihi bir netice bekliyoruz. Pazar günü mutlaka sandık başına gidiyor muyuz? Pazar günü Türkiye Yüzyılı'nın müjdesini tüm dünyaya duyuruyor muyuz? Yola devam diyor muyuz? Tabi bunun için çok çalışmamız lazım. Sadece kendimizin gidip oyunu kullanması yeterli değil. Eşimizden, dostumuzdan kafası karışık en az bir kişiyi daha ikna edip desteğini almanız şart. 81 vilayetimizin tamamındaki vatandaşlarımızdan da önümüzdeki günleri çok iyi değerlendirmelerini istiyorum. Sandıktaki hatanın bedelini kendimiz ile birlikte çocuklarımız da öder. Kumar masasının halini görüyorsunuz. Gazi Mustafa Kemal'i ağızlarından düşürmeyenler, kendilerine en ağır hakaretleri edenleri baştacı ediyor. Ülkemize kazandırığımız eserleri yıkma, değerlerimizi yabancılara peşkeş çekme sözü veriyor. Ülkenin kaderi üzerine kumar oynuyorlar. Biz noter masası da değiliz diyor neden oradasın? Tekrar döndü dolaştı masaya geldi. Milletim 14 Mayıs'tan sandıkta bunlara kendi oyununu oynayacak.

'BAY BAY KEMAL DİYARBAKIR ANNELERİNİN GÖZYAŞLARI NE OLACAK?'

15 Temmuz gecesi bunlar benim ailemi öldürmeye geldi. Kılıçdaroğlu Bakırköy'e belediye başkanının evine gidiyor. Bu da Bakırköy belediye başkanının evinde kahvesini yudumlayıp bizim ölüm haberimizi bekliyor. Bütün tuzakların üstünde en büyük tuzak Allah'ın tuzağıdır. O saat gelmeden ne bir an ileri, ne bir an geri. Sonra diyor ki haberim olsaydı beklerdim. Onlarca insan bekliyor, onları gördün. Bunlar böyle hain. İşte onun için 14 Mayıs tüm Türkiye'de bir dönüm noktası. Kandil'dekilerin ezanı var mı? Dini var mı? Bunlar Diyarbakır annelerinin çocuklarını dağa kaçıranlar, taciz edenler değil mii? Bu Selo 51 Kürt vatandaşımın kanına girdi. İşte bunların hesabı 14 Mayıs'ta sorulmalı mı? Bay Bay Kemal Diyarbakır annelerinin gözyaşları ne olacak?

'GELİN BU İŞİ İLK TURDA AÇIK ARA BİTİRELİM'

Ey CHP'ye gönül vermiş kardeşlerim, partinizin emperyalistlerin koçbaşı haline getirilmesine izin mi vereceksiniz? Ey HDP'ye oy veren vatandaşlar bu partinin yöneticileri Kürt kardeşlerin iradesini küresel pazarda açık artırmaya çıkarılmasına razı mı olacaksınız? Koalisyondaki diğer partileri saymıyorum bile çünkü zaten tabanı kalmadı. Ülkenin kaderini kumar masasına teslim etmek istemediğinizi biliyorum. Gelin bu işi ilk turda açık ara bitirerek ülkemizi terör örgütlerinin ve tefecilerin eline bırakmama irademizi beraberce ortaya koyalım. Bunların vaat ettiği bahar yalancı bahar. Ülkemizi tüm iddialarından mahrum ederek ülkemizi eski kavgalı krizli günlere döndürecekler. Demokrasi ve kalkınma atılımlarımızın önünü kesmek için neler yapmadılar ki? Darbecilere destek olmaya kadar her yolu denediler. Takoz siyaseti ile sokakları terörize etmeye kadar her şeyi yaptılar. Kaset kumpasları ile bize saldıranlara partilerinin kapılarını da sonuna kadar açanları bir telaş sarmış. Ağız birliği yapmışlar hepsi konuşuyorlar. Neden korkuyorlar? Neyi gizlemeye çalışıyorlar? Elbette biz de merak ediyoruz. Ahlaksız ve alçak iftiralar üzerinden kendilerini aklamaya çalışıyorlar. Boşuna uğraşmasınlar. Bu mızrak çuvala sığmaz. FETÖ'cü taktiklerle gerçeklerin üstünü örtemezler.

Projelerimizi engellemek isteyenler şimdi milleti kandırmaya çalışıyor. Ülkelerini de dünyayı da tanımadıkları için zaten hayata geçirilmiş projeleri kendi projeleri gibi anlatmaya kalkıyorlar. Bay Bay Kemal'i seçimden sonra yüklerinden de kurtulacağı için ülkeyi dolaşıp yapılan işleri görmeye davet ediyorum.

Eser ve hizmet siyasetimizin ürünlerini günlerce anlatsak bitmez. Türkiye Yüzyılı ile bu atılımları asıl hedeflerine ulaştıracağız. Tekirdağ'dan öyle bir ses verin ki Balkanlar'a kadar duymayan kalmasın.