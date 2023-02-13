Başkan Erdoğan, tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altından çıkarılan yaralıların İstanbul'a nakli devam ediyor.Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ''Asrın Felaketi'' olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen depremzedeleri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.
Yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.
Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da eşlik etti.
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