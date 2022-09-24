Başkan Erdoğan, TCG Anadolu'yu havadan inceledi
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'yu havadan inceledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'yu havadan inceledi.
Savunma sanayiinde TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE'nin en önemli nişanelerinden biri, yerli ve millî uçak gemimiz, TCG Anadolu... ���� pic.twitter.com/om0yvVu7H4— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 24, 2022
Erdoğan Dijital Medya Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sakarya'daki programlara katılmak için helikopterle yaptığı yolculuk sırasında, TCG Anadolu gemisine havadan yaptığı incelemeye ilişkin fotoğrafa yer verildi.
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