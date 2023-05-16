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16 Mayıs 2023 Salı 15:20:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2023 Salı 15:20:00

Başkan Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Etiketler : recep tayyip erdoğan mustafa şentop cumhurbaşkanlığı külliyesi
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