16 Mayıs 2023 Salı 15:20:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2023 Salı 15:20:00
Başkan Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti
Kaynak: AA
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Başkan Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
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