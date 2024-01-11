Başkan Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti

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11 Ocak 2024 Perşembe 18:09:00 - Güncelleme:11 Ocak 2024 Perşembe 18:09:00

Başkan Erdoğan'ın TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabulü sona erdi

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti.

Başkan Erdoğan'ın TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabulü sona erdi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Numan Kurtulmuş
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