Başkan Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti

11 Ocak 2024 Perşembe 18:09:00 - Güncelleme:11 Ocak 2024 Perşembe 18:09:00
Başkan Erdoğan'ın TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabulü sona erdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti.
Başkan Erdoğan'ın TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabulü sona erdi.
Ayrıntılar geliyor...
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