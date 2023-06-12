Başkan Erdoğan Tatar ile baş başa görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki baş başa görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmeye daha sonra KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da katıldı.

Başkan Erdoğan, KKTC'de