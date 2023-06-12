Başkan Erdoğan Tatar ile baş başa görüştü
Kaynak: TRT Haber
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki baş başa görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.
Görüşmeye daha sonra KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da katıldı.
Başkan Erdoğan, KKTC'de
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