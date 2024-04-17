Başkan Erdoğan Tanzanya Cumhurbaşkanı ile görüşecek

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17 Nisan 2024 Çarşamba 23:50:00 - Güncelleme:17 Nisan 2024 Çarşamba 23:50:00

Başkan Erdoğan, Tanzanya Cumhurbaşkanı Hassan ile bir araya gelecek

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan ile yarın bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, Türkiye ve Tanzanya arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

Güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak ziyaret kapsamında, ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak çeşitli anlaşmaların imzalanması da öngörülüyor.

Etiketler : Başkan Erdoğan Tanzanya Görüşme Suluhu
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