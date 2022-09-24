"Putin'in istediği ismi gönderdik!"

Cuma namazı sonrası gündeme ilişkin dikkat çeken mesajlar veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasındaki esir takasıyla ilgili konuştu. Erdoğan, "Burada üzerinde ısrarla durduğumuz konu esir takasıydı. 200 ismin üzerinde durmuştuk. Hepsi de bizde mevcut, bunlar tamamıyla bizim misafirimiz, bizim kontrolümüzde. Bunlardan biri Putin'in ısrarla üzerinde durduğu bir isimdi bu ismi de biz Rusya'ya gönderdik" dedi.

DÜNYADA SEVENİMİZ VAR

Erdoğan Central Park'taki yürüyüş için şunları söyledi: "Central Park'ta yanımıza gelen dünyanın değişik ülkelerinden, değişik yerlerden dostlar hepsi de hakikaten ummadığım, beklemediğim şekilde farklı yaklaşımlarla, farklı sorularla bize karşı olan teveccühlerini gösterdiler. Bu da tabii bizi mutlu etti. Demek ki dünyada ciddi manada sevenlerimiz var. Bu da Türkiye'nin nerelere geldiğini, ne gibi bir konuma yerleştiğini göstermesi bakımından çok çok önemli."

BİZİMKİSİ DAHA GÜÇLÜ

Erdoğan Yunanistan'ın İletişim Başkanlığı kurması içinse "Onun İletişim Başkanlığı var da bizim İletişim Başkanlığımız yok mu. Bizim İletişim Başkanlığımız çok daha güçlü. Onlar bizi geriden takip ediyorlar" dedi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun adaylık iması için "Onun derdi niye bizi gersin ki? Biz işimize bakıyoruz. Cumhur İttifakı bu konuda kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Onlar da kararsız bir şekilde yola devam ediyor. Aramızdaki fark bu" diye konuştu.

ERDOĞAN VE BİDEN'DAN AİLE FOTOĞRAFI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden, Biden'ın Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılan liderler ve eşleri onuruna verdiği yemekte eşleriyle birlikte aile fotoğrafı çektirdi.

AB BİZİ UZAKLAŞTIRIYOR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Türkiye ile Asya ilişkilerinde paradigmatik bir değişim var, AB'nin fasılları açmaması bizi uzaklaştırıyor. Tercih noktasında ikilemde kalmak istemiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NTV'de, gündeme dair soruları yanıtladı. Şanghay'a üyelik konusunda "Türkiye'nin Asya ile ilişkilerinde paradigmatik bir değişim var" diyen Kalın şunları söyledi:

AB STRATEJİK TERCİH: AB'nin fasılları açmaması bir uzaklaştırma yaratıyor. Biz bir tercih noktasında ikilemde kalmak istemiyoruz. AB üyeliği Türkiye'nin stratejik tercihidir.

RUSYA'NIN REFERANDUM KARARI: Referandum kararını tanımıyoruz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tanıyoruz. Savaşın sona ermesi için çaba gösteren tek ülke Türkiye.

ESİR TAKASI: Cumhurbaşkanımız esir takası için liderlerle sürekli konuştu. 5 ismin Türkiye'ye getirilmesi teklifini biz yaptık. MİT, süreçte önemli bir rol oynadı.

TÜRK BANKALARINA YAPTIRIM: İddiaların aslı yok. Türkiye töhmet altında bırakılmaya çalışılıyor.

ŞAM'LA DİYALOG: Suriye ile siyasi temas konusunda şu anda bir plan yok. İstihbarat temas kuruyor. Türkiye'nin tutumu belli, Astana süreci ve anayasa çalışmaları devam ediyor.

F-16 GÖRÜŞMELERİ: ABD yönetimi satışa çok sıcak bakıyor. Kanaatimize göre, hem Kongre'den hem de Senato'dan geçecektir. Satış olmazsa alternatiflere her zaman sahibiz.

İSRAİL'LE İLİŞKİLER: Filistin konusunda iki devletli çözümden yanayız.

TÜRKİYE'YE İKİ TEŞEKKÜR

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Ukrayna ve Rusya arasında 200'den fazla savaş esiri takası nin mübadelesinde oynadığı rolden dolayı Türkiye'ye teşekkür ediyorum" dedi. Beyaz Saray'dan da esir takası nedeniyle Türkiye'ye teşekür açıklaması yapıldı.