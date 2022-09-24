VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Geleneksel Türk Okçuluğu Festivali! Bilal Erdoğan'dan açıklamalar...
MSB: 7 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
"EYT'de çözüme geldik!"
Veteriner Irmak
Bİr Türkü hayatını değiştirdi
Birce Akalay güzellik sırlarını açıkladı
Yeni doğan bebekte göz yaşarması varsa dikkat!
Beslenme çantasında yağ ve tuz kontrolü
Aşırı sinir Alzheimer belirtisi olabilir
Uzman Astrolog Barış Özkırış ile haftalık burç yorumları - 24 Eylül
Kafasını çıkaranı alıyoruz
"Putin'in istediği ismi gönderdik!"
Kalın: Rusya'nın Türk bankaları üzerinden yaptırımları deldiği iddiaları gerçek dışı
Beyaz Saray'dan Türkiye'ye 'esir takası' teşekkürü
Bakan Çavuşoğlu: ABD ile birlikte çalışırsak çok şey başarabiliriz
"Bu savaşta Erdoğan arabuluculuk yapabilir"
Araçlarda 'kış bakımı' uyarısı
Kontrolden çıkan öğrenci servisi minibüsle çarpıştı
Mehmetçik 3 kıtada, 11 ülkede görev yapıyor
Rusya'da Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgelere yönelik destek mitingi
Pakistan'da muson yağmurları etkili oluyor: Can kaybı 1606 oldu
Yerli otomobil TOGG'un şarj cihazı ortaya çıktı
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak
ABD'den İranlıların internete erişimine yardımcı olacak adım
24 Eylül 2022 Cumartesi 07:47:00 - Güncelleme:24 Eylül 2022 Cumartesi 07:47:00

Başkan Erdoğan takasın detaylarını anlattı

Kaynak: Akşam Gazetesi

ABONE OL

Başkan Erdoğan esir takasıyla ilgili, “200 ismin üzerinde durmuştuk. Bunlar tamamıyla bizim misafirimiz, bizim kontrolümüzde. Bunlardan biri Putin'in ısrarla üzerinde durduğu bir isimdi. Bu ismi biz Rusya'ya gönderdik” dedi.

Cuma namazı sonrası gündeme ilişkin dikkat çeken mesajlar veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasındaki esir takasıyla ilgili konuştu. Erdoğan, "Burada üzerinde ısrarla durduğumuz konu esir takasıydı. 200 ismin üzerinde durmuştuk. Hepsi de bizde mevcut, bunlar tamamıyla bizim misafirimiz, bizim kontrolümüzde. Bunlardan biri Putin'in ısrarla üzerinde durduğu bir isimdi bu ismi de biz Rusya'ya gönderdik" dedi.

DÜNYADA SEVENİMİZ VAR

Erdoğan Central Park'taki yürüyüş için şunları söyledi: "Central Park'ta yanımıza gelen dünyanın değişik ülkelerinden, değişik yerlerden dostlar hepsi de hakikaten ummadığım, beklemediğim şekilde farklı yaklaşımlarla, farklı sorularla bize karşı olan teveccühlerini gösterdiler. Bu da tabii bizi mutlu etti. Demek ki dünyada ciddi manada sevenlerimiz var. Bu da Türkiye'nin nerelere geldiğini, ne gibi bir konuma yerleştiğini göstermesi bakımından çok çok önemli."

BİZİMKİSİ DAHA GÜÇLÜ

Erdoğan Yunanistan'ın İletişim Başkanlığı kurması içinse "Onun İletişim Başkanlığı var da bizim İletişim Başkanlığımız yok mu. Bizim İletişim Başkanlığımız çok daha güçlü. Onlar bizi geriden takip ediyorlar" dedi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun adaylık iması için "Onun derdi niye bizi gersin ki? Biz işimize bakıyoruz. Cumhur İttifakı bu konuda kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Onlar da kararsız bir şekilde yola devam ediyor. Aramızdaki fark bu" diye konuştu.

ERDOĞAN VE BİDEN'DAN AİLE FOTOĞRAFI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden, Biden'ın Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılan liderler ve eşleri onuruna verdiği yemekte eşleriyle birlikte aile fotoğrafı çektirdi.

AB BİZİ UZAKLAŞTIRIYOR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Türkiye ile Asya ilişkilerinde paradigmatik bir değişim var, AB'nin fasılları açmaması bizi uzaklaştırıyor. Tercih noktasında ikilemde kalmak istemiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NTV'de, gündeme dair soruları yanıtladı. Şanghay'a üyelik konusunda "Türkiye'nin Asya ile ilişkilerinde paradigmatik bir değişim var" diyen Kalın şunları söyledi:

AB STRATEJİK TERCİH: AB'nin fasılları açmaması bir uzaklaştırma yaratıyor. Biz bir tercih noktasında ikilemde kalmak istemiyoruz. AB üyeliği Türkiye'nin stratejik tercihidir.

RUSYA'NIN REFERANDUM KARARI: Referandum kararını tanımıyoruz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tanıyoruz. Savaşın sona ermesi için çaba gösteren tek ülke Türkiye.

ESİR TAKASI: Cumhurbaşkanımız esir takası için liderlerle sürekli konuştu. 5 ismin Türkiye'ye getirilmesi teklifini biz yaptık. MİT, süreçte önemli bir rol oynadı.

TÜRK BANKALARINA YAPTIRIM: İddiaların aslı yok. Türkiye töhmet altında bırakılmaya çalışılıyor.

ŞAM'LA DİYALOG: Suriye ile siyasi temas konusunda şu anda bir plan yok. İstihbarat temas kuruyor. Türkiye'nin tutumu belli, Astana süreci ve anayasa çalışmaları devam ediyor.

F-16 GÖRÜŞMELERİ: ABD yönetimi satışa çok sıcak bakıyor. Kanaatimize göre, hem Kongre'den hem de Senato'dan geçecektir. Satış olmazsa alternatiflere her zaman sahibiz.

İSRAİL'LE İLİŞKİLER: Filistin konusunda iki devletli çözümden yanayız.

TÜRKİYE'YE İKİ TEŞEKKÜR

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Ukrayna ve Rusya arasında 200'den fazla savaş esiri takası nin mübadelesinde oynadığı rolden dolayı Türkiye'ye teşekkür ediyorum" dedi. Beyaz Saray'dan da esir takası nedeniyle Türkiye'ye teşekür açıklaması yapıldı.

Etiketler : bm rutin ukrayna erdoğan
Bahçeden sofraya

Bahçeden sofraya
Festivale damga vurdu

Festivale damga vurdu
En güzeli seçecekler

En güzeli seçecekler
90'lı yıllarda önümü kestiler

90'lı yıllarda önümü kestiler
7 yıl sonra yeniden

7 yıl sonra yeniden
Evliliğimiz güzel gidiyor

Evliliğimiz güzel gidiyor
23 Eylül'de hesaplaşma vakti

23 Eylül'de hesaplaşma vakti
60 Bin liralık yemek

60 Bin liralık yemek
Şiddeti geri çekti

Şiddeti geri çekti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes