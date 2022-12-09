"Tahıl krizini çözmek amacıyla Putin ve Zelenskiy ile görüşmem olacak"

"Geleceği Şekillendirmek: Belirsizlikler, Gerçekler ve Fırsatlar" temasıyla bu yıl 6'ncısı Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center'ta düzenlenen TRT World Forum 2022'nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 34 ülkeden ve yurt içinden gelen misafirleri selamladı.

Forumun son iki yıldır salgın nedeniyle çevrim içi yapıldığına değinen Erdoğan, "Bu defa yüz yüze sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Altıncısı tertiplenen forumun küresel çapta insani, sosyal ve diplomatik etkileşim için önemli bir platform haline geldiğini görüyoruz. Her sene ekonomi, siyaset, güvenlik, teknoloji ve uluslararası ilişkiler alanlarından pek çok yetkin isim bu platformda kıymetli görüşlerini katılımcılarla paylaşma imkanı buluyor. Küresel nabzı isabetle yansıtan temalar çerçevesinde yapılan fikir teatileri insanlığın karşılaştığı meselelerin çözümüne katkı sunuyor." ifadelerini kullandı.

TRT WORLD FORUM'UN BAŞARI ÇITASI HER YIL DAHA YUKARI TAŞINIYOR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, iletişim sektöründe faaliyet gösterenlerin yaptığı tartışmaların, ülkeyi yönetme sorumluluğu taşıyan siyasetçiler için ufuk açıcı olduğunu dile getirerek, "Ülkemiz, bölgemiz ve tüm dünya için önemli kazanımlar sağlayan TRT World Forum'un başarı çıtasını her yıl daha yukarı taşıdığına inanıyorum." diye konuştu.

Türkiye'den ve yurt dışından katılan ve birikimleriyle forumun içeriğini zenginleştiren bilim, medya ve siyaset camiasına teşekkür eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"TRT yönetimini ve bu güzel programa destek veren tüm kurumlarımızı tebrik ediyor, forumun hayırlara vesile olmasını diliyorum. TRT hem yayınları ve yapımları hem de bu tür platformları vasıtasıyla uluslararası iletişim mecralarında kalıcı izler bırakan milli yayıncılık kuruluşumuzdur. Önce insan ilkesinden hareketle gerçekleştirdiği projelerle yok sayılanları görünür kılan TRT, sessiz yığınların gür sesi misyonunu başarıyla yerine getirmektedir."

"EN ÇOK RAĞBET GÖSTERİLEN PROGRAMLARIN BAŞINDA TRT YAPIMLARI GELİYOR"



Erdoğan, TRT'nin yerleşik kalıplara meydan okuma, doğru bilgiyi dünyaya ulaştırma ve uluslararası yayıncılıkta belli grupların tekelini kırma hedefleriyle egemen medya düzenine karşı da bir alternatif sunduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"TRT World ve TRT Arabi ile başlayan bu yolculuk 2020 yılında Almanca ve Rusça dillerinde yayın yapan dijital kanalların da eklenmesiyle güçlenerek yoluna devam etmiştir. Fransızca ve Balkan dillerindeki dijital kanallarla uluslararası yayıncılık alanını genişleten TRT, 2023 yılında İspanyolca ve Farsça dillerindeki dijital mecralarda büyümesini sürdürecektir. Amacımız, ülkemizle birlikte tüm dünyada iyinin, doğrunun ve hakikatin sözcülüğünü yapmaktır. Hamdolsun son yıllarda her alanda olduğu gibi yayıncılık konusunda da çok ciddi mesafe aldık. Bilhassa TRT'nin insani değerleri koruma, yaşatma ve yüceltme eksenli içerikleri yurt içinde ve dışında giderek daha fazla beğeni topluyor. Televizyon seyircilerinin en çok rağbet gösterdiği, ilgiyle takip ettiği programların başında artık TRT'nin yapımları geliyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir dönem yabancı dizilerin istilasına uğrayan ülkemiz, bugün dünya çapında sinema, dizi, belgesel programlarına imza atıyor." dedi.

"PUTİN VE ZELENSKİY İLE GÖRÜŞMEM OLACAK"



Tahıl krizine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu krizi çözmek amacıyla pazar günü Sayın Putin'le görüşmem olacak. Aynı şekilde Sayın Zelenskiy'le görüşmem olacak."

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde savunurken, Rusya'ya yönelik akıl dışı politikalarla bölgedeki ateşin körüklenmesine de karşı çıktık."

"MÜTECAVİZ VE PROVOKATİF GİRİŞİMLERİNE CESARET VERENLERE EYVALLAH ETMEDİK, ETMEYECEĞİZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs meselesinin hakkaniyetli bir zeminde yeni ve somut adımlarla çözüme kavuşturulması için diyalogdan vazgeçmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ege'de ve Akdeniz'de Yunanistan'ı hesapsızca destekleyerek, mütecaviz ve provokatif girişimlerine cesaret verenlere eyvallah etmedik, etmeyeceğiz. NATO'da beraberiz ama Yunanistan'ın adalarını silahlarla, uçaklarla donatıyorsun. Biz hala bir F16 meselesini sizlerle çözemedik." diye konuştu.

"Biz her zaman haktan, hakikatten, gerçekten yana olduk." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Onun için de bu teröristlerle verdiğimiz mücadelede bize kalkıp kimse hesap soramaz. Onca fedakarlığa rağmen bilhassa birliğimizi ve beraberliğimizi tehdit eden terör örgütleriyle mücadelemizde yalnız bırakıldığımızı asla unutmayacağız. Terör örgütlerine destek veren himaye eden tarafı olduğu her meselede karşısında yer alan Avrupa ile ortak gelecek hayali kurmamızın zor olduğu açıktır."