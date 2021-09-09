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09 Eylül 2021 Perşembe 15:07:00 - Güncelleme:09 Eylül 2021 Perşembe 15:08:00

Başkan Erdoğan, Tacikistanlı mevkidaşı Rahman ile görüştü

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Tacikistan ilişkileri ele alındı, Afganistan başta olmak üzere, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Başkan Erdoğan, görüşmede, kardeş Tacikistan'ın bağımsızlığının 30. yılını tebrik ederek, bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biri olarak, Tacikistan'ın yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Etiketler : recep tayyip erdoğan cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı tacikistan
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