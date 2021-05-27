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27 Mayıs 2021 Perşembe 00:27:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2021 Perşembe 00:27:00

Başkan Erdoğan, Süper Lig'e yükselen takımları tebrik etti

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan Adana Demirspor, GZT Giresunspor ve Altay'ı tebrik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TFF 1. Lig'de ilk iki sırayı alan Adana Demirspor ve GZT Giresunspor ile play-off finalini kazanan Altay'ı ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyor, üç kulübümüze de gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : başkan erdoğan Twitter tebrik mesajı
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