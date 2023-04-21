Cuma namazını, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camii'nde kılan Erdoğan, namazın ardından caminin yeniden ibadete açılması dolayısıyla avlusunda düzenlenen törende konuştu.

Taha Suresi'nden ayetler okuyarak konuşmasına başlayan Erdoğan, açılışa katılan vatandaşları selamladı.

Çok farklı bir mekanda olduklarını belirterek, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, "Ne mutlu bizlere ki bu restorasyon çalışmalarını böyle anlamlı bir günde bitirdik ve bugün de cuma gününe isabet eden Ramazan Bayramı sayesinde iki bayramı bir arada yaşadık." dedi.

Bayram namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldığını anımsatan Erdoğan, uzun bir mahzunluk döneminin ardından 3 yıl önce yine bir cuma günü Ayasofya'yı yeniden ibadete açtıklarını hatırlatarak, o günden beri Ayasofya'nın hep dolu, canlı olduğunu, uzun bir hasretin ardından bu hasretin şimdi dolu dolu giderildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün cuma namazını da restorasyonun bitmesi ve yeniden hizmet vermeye başlaması vesilesiyle Sultanahmet Camii'nde eda ettiklerini aktararak, caminin tamamlanan restorasyonunun hayırlı olmasını diledi.

Başta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Vakıflar Genel Müdürlüğü olmak üzere restorasyon çalışmasında emeği geçenleri tebrik eden Erdoğan, "Sultanahmet Camii, İstanbul'un en önemli sembollerinden biridir, hatta belki de ilkidir. Tabii burası sadece bir cami değildir. Medresesi, kasrı, arastası, hamamı, çeşmesi, sebili ve diğer pek çok birimiyle burası kelimenin tam anlamıyla külliyedir. İstanbul'un merkezi konumundaki bu bölgeyi kuruluşundaki bütünlüğüne uygun şekilde muhafaza etmemiz gerekiyor. Ata yadigarı eserleri korumak, kollamak, ihya etmek, yaşatmak, bizim en başa gelen görevimizdir." diye konuştu.

"ONLARI SİYASİ MEVTA HALİNE GETİRECEĞİZ"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şu anda muhalefet ne diyor? Gelince Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracaklarmış. Yerine inanç bilmem ne başkanlığı diye bir şey kuracaklarmış. Kardeşlerim, tabii yuh yetmez. 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi mevta haline getireceğiz. Terör örgütüyle el ele olanlardan başka bir şey beklenebilir mi? Öyleyse 14 Mayıs bunların sonu olmalı. Bunun için hükümetlerimiz döneminde sınırlarımız içindeki ve dışındaki binlerce ecdat emaneti esere biz sahip çıktık. Her birini yeniledik. Ayağa kaldırdık. Vakıflarımıza ait eserleri amaçlarına uygun şekilde tekrar hizmete sunduk. İnşallah önümüzdeki dönemde de bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gerek içeride gerek yurt dışında bütün bu eserleri ihya edeceğiz."

"RESTORASYONU BİLE İFTİHAR VERİCİ BİR ESER"



Güzel bir eseri inşa etmenin ayrı bir hüner, asırlar sonra onu yeniden eski güzelliğine kavuşturmanın ise ayrı bir hüner olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bakın şimdi Ayasofya'nın bile minarelerini ele aldık. Onları bile ihya ediyoruz. İnşa ediyoruz. Neden? Sadece Ayasofya'daki o olumsuz mührü kazıyıp atmak yetmez dedik. Onu hallettik. 86 yıl sonra açtık. Ama şimdi de inşa çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sultanahmet Camii ve külliyesi bırakınız hayranlık verici inşasını, restorasyonu bile iftihar verici bir eserdir. Şöyle minarelere baktığımız zaman bu yükselen minareler bize ayrı bir gurur veriyor. Allah'a hamdolsun. Bu emaneti inşallah daha asırlar boyunca yaşayacak şekilde yeni nesillere bırakacak bir restorasyon gerçekleştirdik. Camimizde kılınacak namazların, edilecek duaların, okunacak Kur'an-ı Kerim'lerin, huzura kavuşacak gönüllerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum."

Erdoğan, alandaki katılımcılara seslenerek, "14 Mayıs'a kadar gece gündüz demeden çalışıyor muyuz? Gayret ediyor muyuz? Ben size inanıyorum, size güveniyorum. İnşallah sizlerle beraber durmak yok, durmak yok, durmak yok." ifadelerini kullandı.

SULTANAHMET CAMİİ, KURDELE KESİMİYLE YENİDEN İBADETE AÇILDI



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sultanahmet Camii'nde irat ettiği hutbenin ardından cuma namazını kıldırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami içinde vatandaşlarla bayramlaşırken, cemaat namaz öncesi tekbir getirdi.

Erdoğan, namazın ardından beraberindekilerle törenin düzenlendiği avluya geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbaş'ın yaptığı duanın ardından katılımcılarla birlikte açılış kurdelesini kesti.

Erdoğan, bu sırada, "Hazır mıyız? Şimdi kurdeleyi kesiyoruz ve her makas kurdeleyi kesen kardeşlerimde bugünün hatırası olarak kalacak. Ya Allah Bismillah." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'a, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti.