Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile bir araya geldi.
13 Eylül 2023 Çarşamba 17:08:00 - Güncelleme:13 Eylül 2023 Çarşamba 17:08:00
Başkan Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı'nı kabul etti
Başkan Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah El Burhan'ı kabul etti.
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