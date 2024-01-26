Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, küresel ve bölgesel meseleler ve Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine verdiği onay ele alındı.
Başkan Erdoğan, Stoltenberg ile görüştü: İsveç'in NATO üyeliği kararı sonrası kritik temas
Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, küresel ve bölgesel meseleler ve Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine verdiği onay ele alındı.
İletişim Başkanlığı görüşmeye ilişkin yayımladığı mesajda şu açıklamalara yer verdi:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, küresel ve bölgesel meseleler ve Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine verdiği onay ele alındı.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) January 26, 2024
Görüşmede, küresel ve bölgesel meseleler ve Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine verdiği onay ele alındı.
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İsrail'in soykırımdan yargılandığı sürecin takipçisi olacağız
- Başkan Erdoğan, Stoltenberg ile görüştü: İsveç'in NATO üyeliği kararı sonrası kritik temas
- MSB duyurdu! Gara'da 3 PKK'lı terörist öldürüldü
- İstanbul'da "Narkogüç-47" operasyonunda 43 tutuklama
- Dışişleri'nden Lahey kararı sonrası açıklama: "Derhal ve tam olarak uygulanmalı"
- Gezeravcı ile uzaydan 2. temas: "Milletime hizmet edebilmenin gururunu yaşıyorum"